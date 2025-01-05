2025全球最強護照排名 新加坡蟬聯榜首 香港及中國分別排第幾？
全球簽證指南網站「VisaGuide.World」近日公布2025年全球最強護照排名，新加坡以可免簽證進入159個國家與地區的優勢，蟬聯榜首寶座。台灣護照則位列第69名，而中國更是滑落至第115名，未能進入百大之列。
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根據最新「VisaGuide.World」護照指數（Passport Index），新加坡護照可免簽證進入全球159個國家，穩坐全球之冠。追在後的是芬蘭，以107個免簽國家位居第二，西班牙則以108個免簽國家排名第三。日本與丹麥分別以141個及109個免簽國家，位列第四及第五名。
至於台灣護照在此次排名中位列第69名，可免簽證進入100個國家，落地簽證適用29國，電子簽證則涵蓋40個國家。雖然台灣在全球流動性具有相當優勢，但與前幾名國家相比，仍有一段距離。
相較之下，中國護照的在2025年全球最強護照排名中，以僅有52個免簽國家的成績，滑落至第115名，未能擠進百大之列。
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新加坡
排名：1
免簽進入國家或地區數：159
芬蘭
排名：2
免簽進入國家或地區數：107
西班牙
排名：3
免簽進入國家或地區數：108
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日本
排名：4
免簽進入國家或地區數：141
丹麥
排名：5
免簽進入國家或地區數：109
南韓
排名：27
免簽進入國家或地區數：138
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台灣
排名：69
免簽進入國家或地區數：100
中國：
排名：115
免簽進入國家或地區數：52
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