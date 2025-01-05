2025全球最強護照排名　新加坡蟬聯榜首　香港及中國分別排第幾？

全球簽證指南網站「VisaGuide.World」近日公布2025年全球最強護照排名，新加坡以可免簽證進入159個國家與地區的優勢，蟬聯榜首寶座。台灣護照則位列第69名，而中國更是滑落至第115名，未能進入百大之列。



香港特別行政區護照位列第46名，可免簽證進入全球135個國家及地區。（截圖）

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根據最新「VisaGuide.World」護照指數（Passport Index），新加坡護照可免簽證進入全球159個國家，穩坐全球之冠。追在後的是芬蘭，以107個免簽國家位居第二，西班牙則以108個免簽國家排名第三。日本與丹麥分別以141個及109個免簽國家，位列第四及第五名。



至於台灣護照在此次排名中位列第69名，可免簽證進入100個國家，落地簽證適用29國，電子簽證則涵蓋40個國家。雖然台灣在全球流動性具有相當優勢，但與前幾名國家相比，仍有一段距離。

相較之下，中國護照的在2025年全球最強護照排名中，以僅有52個免簽國家的成績，滑落至第115名，未能擠進百大之列。

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新加坡

排名：1

免簽進入國家或地區數：159



芬蘭

排名：2

免簽進入國家或地區數：107



西班牙

排名：3

免簽進入國家或地區數：108



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日本

排名：4

免簽進入國家或地區數：141



丹麥

排名：5

免簽進入國家或地區數：109



南韓

排名：27

免簽進入國家或地區數：138



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台灣

排名：69

免簽進入國家或地區數：100



中國：

排名：115

免簽進入國家或地區數：52



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