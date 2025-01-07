美媒：特朗普私下嫌馬斯克太「黐身」　不滿被叫「Musk總統」

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和富豪馬斯克（Elon Musk）自去年大選以來關係變得親密，不過這段兄弟情似乎已經變調。有美媒記者爆出特朗普私下抱怨馬斯克「黐身」；且民主黨經常諷刺的「馬斯克總統」一詞也讓特朗普不適。



《Daily Beast》報道，《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）近期在科技媒體人Kara Swisher 的Podcast節目上表示，特朗普最近確實常向人們抱怨馬斯克太黐身。

2024年12月31日晚上，美國候任總統特朗普在佛州海湖莊園舉辦跨年夜派對，億萬富翁馬斯克也攜小兒子「X AE A-XII」亮相。（X/@cb_doge）

《紐約時報》上週報道，馬斯克正租住特朗普海湖莊園（Mar-a-Lago）的榕樹小屋，每晚租金2000美元，但不知最終誰來付錢。

該小屋距離特朗普主要住所、過渡團隊總部僅幾百英尺。從此處出發，馬斯克能夠參加特朗普的人事會議，並與作為競爭對手的其他科技巨擘共進尷尬的晚餐，如亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）等。

哈伯曼說：「他真的讓自己駐守在特朗普面前。」

2024年10月5日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普與馬斯克在競選集會現場交談。（Reuters）

特朗普還沒上任，馬斯克就已經介入政策鬥爭，導致民主黨人戲謔他為「馬斯克總統」。哈伯曼堅信特朗普對這稱號感到不滿，因為他只允許自己成為團隊主角，但不知馬斯克是否認清這一點。

她還預測，特朗普1月20日上任後，馬斯克仍會保持「親密距離」，但屆時團隊將從海湖莊園搬到白宮，這將變得更加困難。