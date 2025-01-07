貝索斯與馬斯克太空競賽　藍色起源週三擬首次發射軌道運載火箭

亞馬遜（Amazon）創辦人、美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）將於週三（1月8日）發射第一枚軌道運載火箭，標誌着馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX將受挑戰，其主導的商業太空競賽已進入關鍵時刻。



2024年12月27日，藍色起源（Blue Origin）的新格倫（New Glenn）火箭正在進行點火測試。（藍色起源網站）

外媒引述美國太空總署（NASA）聲明，藍色起源的「新格倫」（New Glenn）軌道運載火箭，計劃周日凌晨1時從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）升空。

藍色起源目前仍未正式確認發射日期。該火箭去年12月27日成功進行點火測試後，貝索斯隔日在社交平台X（Twitter）上發影片，顯示新格倫的火箭發動機發出轟鳴，配文「下一步：發射」。

這次代號「NG-1」的發射任務，將運載美國國防部資助的軌道轉運載具原型「藍環」（Blue Ring），期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。

這將標誌着在小型火箭新謝潑德號（New Shepard）次軌道飛行數年之後，藍色起源終於進入利潤豐厚的軌道發射市場。