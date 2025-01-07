馬克龍首次暗示烏克蘭須在領土問題上讓步：須作現實討論

據美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，當地時間1月6日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，烏克蘭需要在領土問題上採取「現實立場」。報道指出，這是馬克龍第一次暗示烏克蘭應該考慮在領土問題上讓步，此前他曾多次呼籲在任何結束衝突的談判中都要維護烏克蘭的領土完整。



當地時間1月6日，馬克龍向聚集在巴黎的多位駐法大使發表講話時表示，「烏克蘭人需要在領土問題上展開現實的討論，只有他們才能做到這一點。」馬克龍稱，美國應該幫助將俄羅斯帶到談判桌上，歐洲人應該為烏克蘭提供安全保障，這是他們的責任。但馬克龍也警告說，這場衝突「不會有快速的解決方案」，「任何暗示烏克蘭投降的快速解決方案都不會對歐洲或美國有利」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於2025年1月6日在巴黎愛麗舍宮（Elysee Palace ）向法國駐世界各地大使發表演說。（Reuters）

報道指出，馬克龍發表上述言論之際，歐洲正在為美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職做準備。特朗普正在推動迅速結束俄烏衝突。特朗普在競選期間多次表示，他將在就任美國總統後立即結束俄烏衝突，但他從未詳細說明過相關計劃。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）此前披露，特朗普的顧問已經起草了一份解決俄烏衝突的計劃，這項提議包括將烏克蘭加入北約的時間推遲20年、凍結目前的交火前線以及在烏克蘭建立一個由歐洲盟國維和部隊控制的「非軍事區」。

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。（Reuters）

但這一提議遭到俄方反對。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄方對特朗普顧問的提議感到不滿，既不會同意僅僅是將烏克蘭加入北約的時間往後推遲，也不會同意在烏克蘭部署歐洲的維和部隊。

對於烏克蘭領土相關問題，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年11月在接受英國天空新聞（Sky News）採訪時表示，「如果我們想要停止戰爭的激烈階段，就需要把未被佔領的烏克蘭領土納入北約的保護傘之下。我們需要儘快行動，然後可以通過外交方式把已被佔領的土地拿回來。」

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。圖為3人合影。（Reuters）

澤連斯基進一步稱，停火是必要的，以「保證普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會再打過來」，以奪取更多烏克蘭領土。他說，北約應該「立即」向烏克蘭仍在基輔控制下的地區提供北約成員國資格，同時承認烏克蘭的國際公認邊界。他指出，烏克蘭「非常需要（北約）這樣做，否則他（普京）還會打過來」。

俄羅斯方面一直表態稱，不拒絕談判，但談判需基於當前「領土現實」。2024年11月15日，俄羅斯總統普京與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通話時重申，俄方同意通過談判解決烏克蘭衝突，但可能達成的協議應考慮到俄羅斯在安全領域的利益，「以新的領土現實為基礎，最重要的是消除衝突的根源」。

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