受政策影響　英國超越德國成為歐洲最大電動車市場

外媒報道，由於政府對電動車政策迥異，英國已經超越德國，成為歐洲最大電動車市場。但文章指，英國個人消費者對電動車的需求仍低。



彭博社引述德國汽車管理局（KBA）周一公布的數據顯示，2024年德國電動車註冊量為38.06萬輛，較前一年同期下降27.4%；同時英國電動車註冊量達到38.19萬輛，比前一年增21%。

英國政府要求2024年純電動車銷量必須佔英國汽車總銷量22%。若製造商不遵守這一規定，每輛車將面臨高達1.5萬英鎊（約14.6萬港元）罰款；也可透過積分交易系統，或在未來幾年超出目標以避免懲罰。

2024年1月29日，英國肯特郡施爾尼斯（Sheerness, Kent）一處院內停泊的大量比亞迪（BYD）純電動車和插電式混合動力汽車。（Getty Images）

為避免罰款，製造商紛紛降低售價，使去年電動車賣出創新高的數量，佔總銷量的19.6%，但未滿足22%目標。今年目標則提高到28%。

去年電動車僅佔德國總註冊量13.5%。主要因為政府自2023年12月就取消電動車補貼，導致車輛價格高昂。

直到2024年，英國也只有十分之一的私人用戶選擇電動車，其餘大部分是由企業和車隊客戶購買的。