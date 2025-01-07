朱克伯格續向特朗普示好？　Meta董事會邀總統密友Dana White加入

社交媒體Facebook母公司Meta1月7日宣布任命3位新董事加入其董事會，其中包括美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的密友、終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship ，UFC）行政總裁懷特。



綜合美國媒體報道，Meta在此時此刻宣布董事會加入新成員，正值創辦人兼行政總裁朱克伯格積極修補與行將就任總統特朗普之間的關係；朱克伯格較早前已捐款100萬美元（約778萬港元）予特朗普的就職典禮基金。

美國候任總統特朗普（Donald Trump，左）與Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，右）（Reuters）

美國總統大選塵埃落定後，過往與特朗普曾有過節的朱克伯格努力改善與特朗普的關係，去年11月，朱克伯格曾前往位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普共進晚餐。

美國國會山莊（US Capitol）2021年1月6日遭衝擊後，特朗普的Facebook帳號曾被停用，不過Meta已於2023年恢復他的帳號。

2025年1月7日，社交媒體公司Meta宣布，邀請終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）行政總裁懷特（Dana White，又譯白大拿）加入其董事會。圖為懷特同日在其社交媒體分享與朱克伯克的合照。（X@danawhite）

UFC行政總裁懷特過去20年一直是特朗普的閨中密友，兩人友誼的建基於當年特朗普提供終極格鬥冠軍賽場地舉辦賽事。

終極格鬥冠軍賽行政總裁懷特（Dana White）在其X帳戶分享與朱克伯格的合照：

懷特在其社交媒體帳戶表示：「我熱愛社交媒體，我很興奮能夠成為人工智能和新興科技未來的一部份。」