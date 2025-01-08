特朗普記者會｜阿聯酋富豪斥資200億美元　於美國多地建數據中心

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 1月7日舉行當選後第二場記者會，再度談及廣泛議題，並宣布阿聯酋億萬富豪、房地產開發公司DAMAC的創辦人Hussain Sajwani，將在其任內斥資200億美元，在美國多個地點興建新數據中心。



圖為2025年1月7日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會。（Reuters）

Hussain Sajwani本身也是特朗普的合夥人，特朗普7日偕對方會見記者，形容對方為「中東乃至全球最受尊敬的商界領袖之一」。特朗普稱，Hussain Sajwani承諾「至少」投入上述資金，「他們可能會花兩倍，甚至比兩倍多一點的錢。」

特朗普表示，該計劃的「第一階段」選址分別為：德州、亞利桑那州、俄克拉荷馬、路易斯安那、俄亥俄、伊利諾伊、密歇根和印第安納州。

Hussain Sajwani則稱，共和黨勝出選舉促成其投資，「當（特朗普）11月當選時，這對我和家人來說是一個驚喜消息。我們為把在美國的投資增加到非常大的數額，已等待4年。」

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會，軟銀集團創辦人兼首席執行官孫正義（Masayoshi Son）出席。（Reuters）

上個月，軟銀（Softbank）行政總裁孫正義也宣布，計劃在特朗普四年任期內。向美國投資1,000億美元以創造10萬個職位。

特朗普在競選時表示，將尋求為投資10億美元或以上的企業，提供加急許可等優惠，藉此吸引更多外國企業落戶。