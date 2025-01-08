世衛：H5N1對人類威脅仍處低水平　中國急性呼吸道疾病並非新威脅

世界衞生組織（World Health Organization，WHO）表示，近期的H5N1禽流感病毒人傳人的風險仍然處於低水平。世衛又指，中國近期出現的急性呼吸道感染個案，未構成新的威脅。



世衞組織發言人哈里斯（Margaret Harris）說︰「它沒有在人類中傳播，但它會感染接觸到病毒的人，特別是那些接觸家禽或乳牛的人。從這兩個群體我們見到，大部分都是從動物到人類的傳播。」她表示，目前看不到H5N1病毒持續由動物傳人。

美國路易斯安那州衞生部門周一，通報美國首宗死亡個案。該患者年過65歲、有長期慢性病，在接觸後院非商業販售雞群和野鳥後感染禽流感。

美國早前有乳牛發現感染禽流感，並有養場工人受感染。圖為2024年8月9日，美國威斯康辛州的農業展覽活動上，已經接受禽流感檢測的乳牛。（Reuters）

美國去年3月以來共通報66宗確診感染禽流感個案，但絕大多數症狀輕微，大部分患者是接觸過受感染家禽或乳牛的農場工人。

至於中國報告的呼吸道感染個案，世衛指仍於正常水平，且它並非新病毒，首先在2001年發現，已在人類出現一段長時間，屬冬天及春天流行的一般病毒，僅引發類似普通感冒的徵狀。