Netflix股價飆升90%卻大削員工福利！Meta、Google同樣小氣有原因

Netflix傳出有意削減育嬰假、還設定了員工價購物的金額上限，像這樣削減福利的作法正在整個科技界蔓延，背後原因是甚麼？



企業着手削減福利，或許會令人聯想到「共體時艱」， 但其實Netflix股價過去一年成長逾90%，最新財報中營收成長更高達15%。（Unsplash / @joshua jumarie）

矽谷科技業高福利的時代即將成為過去！各大公司紛紛削減給予員工的福利與假期， Netflix則是最新大砍福利的知名公司，傳出正試圖向育嬰假動刀，並且限制了以往開放員工購買企業商品的福利。

問題是，為甚麼？

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Netflix一直以對員工要求極高聞名，行政總裁暨共同創辦人里德．海斯汀（Reed Hastings）曾指出，企業應該是一支精英球隊，無法達成任務的員工會被毫不留情辭退。

然而，如此高壓的企業文化下，仍能吸引精英人才趨之若騖，靠的便是優渥的待遇及福利，還有放手讓員工裁量發揮的自由。

Netflix設定的特色育嬰假，就充分反應他們的企業文化。

據《華爾街日報》報道，Netflix原先給予新手爸媽在生下或收養孩子後的第一年內，可以享有無限制的帶薪育嬰假。「我們希望員工能夠靈活、自信地平衡增長的家庭需求，而不必擔心工作或財務問題。」Netflix推出這項福利時曾這麼說道。

然而，現在他們卻試圖取消這樣的育嬰假制度，雖然明面上沒有明確取消一年假期，而是透過曖昧不清甚至矛盾的指導規則，來影響員工休假，現在育嬰假休超過6個月，被公司內部普遍認為可能影響職涯。

不過，Netflix人才長塞吉歐．伊薩瑪（ Sergio Ezama）澄清，他們並沒有取消育嬰假政策，聲稱過去4年裏，美國員工平均育嬰假長度為6.3個月，海外員工育嬰假則平均為7.5個月。「我們的育嬰假政策一直是『照護好你和你的孩子』。」Netflix發言人強調，「員工有自由、靈活性和責任來決定甚麼是對他們和家人最好的選擇。」

但Netflix傳出的不只有意削減育嬰假，《華爾街日報》還提到，Netflix現在限制了以員工價購買內部商品的金額，往年都是無限制開放員工購買包括咖啡杯、運動衫等商品，但現在每年有了300美元的額度上限。

另外，就如上述提到的，海斯汀認為企業應該是個精英球隊，Netflix過去在薪資上總是非常大方，願意以大幅高於業界水準的價碼僱用優秀人才，而現在主管被要求將薪資維持在同層級的50%到95%之間。

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科技人才過剩，砍福利成業界趨勢

值得一提的是，Netflix並不是個案，開始限縮員工福利的科技公司近幾年正不斷增加，好比說今年Meta就傳出解僱了濫用25美元外送福利的員工，這以往對科技公司不值一提的數字，卻祭出如此嚴厲的懲處，顯示科技界的高福利時代正在走向終結。

Google過去也以有着咖啡廳、餐廳、健身房等各種福利設施的總部聞名，不過從去年開始逐步減少了這些休息區的營業時間，暫停免費的按摩及健身房。另外，Google還縮減了逢年過節送給員工的小禮物，甚至團隊活動的預算都變得相當緊繃。

還有Google員工抱怨，現在公司對差旅的審核非常嚴格，只要不是非常必要重要的任務都不會放行，「2022年底前，員工一般每年可以參加一次討論會和峰會，但現在已經不可能了。」

雖然公司給予員工的各種優惠稱之為「福利」，但實際上在員工眼裏這些都是個人薪水的一部分，福利的減少自然開始引發員工反彈。去年微軟有意砍掉提供員工的遊戲訂閱服務Xbox Game Pass Ultimate，就遭到員工抗爭，最後微軟才決定撤回措施。

企業着手削減福利，或許會令人聯想到「共體時艱」， 但Netflix股價過去一年成長逾90%，最新財報中營收成長15%；Google過去一年股價成長約45%，營收同樣有着15%成長；而Meta則有接近90%股價成長，營收成長19%。事實上，科技巨頭的表現用「蒸蒸日上」來說也不為過。

科技公司削減福利的一部份理由或許在於： 他們不需要再提供高福利吸引人才了。

邁入2024年至今，科技界裁員總數逼近15萬人，而去年更是裁了26萬人之多，許多工程師抱怨工作難找、會寫程式不再是金飯碗，甚至有媒體形容現在正面臨着「白領衰退」的趨勢。

科技人才眾星捧月的時代是否會再度來臨，可能還無法斷言，但至少短時間內不再是企業的心頭好，是不爭的事實。

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