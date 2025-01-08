英媒：特朗普要求美國最高法院暫停掩口費案判刑
撰文：王海
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英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已向美國最高法院（U.S. Supreme Court）提出暫停掩口費案刑事程序的請求，紐約上訴法院較早前駁回了他暫停定於1月10日（本週五）就本案宣判的要求。
路透社8日報道，特朗普律師在同日發布的一份文件中，要求美國最高法院立即下令暫緩審理此案。因為特朗普正尋求上訴，釐清最高法院早前對總統刑事豁免權作出的裁決。
特朗普的律師表示，他們可能最終會上訴至最高法院。文件稱，特朗普的律師還敦促最高法院在考慮是否頒令暫停判刑之前，先頒布臨時的「行政暫緩令」（administrative stay)。
特朗普去年11月再次贏得總統大選，並將於1月20日宣誓就任。他因在2016年大選前向豔星支付掩口費，其後偽造商業紀錄而被判有罪。
掩口費案件令特朗普成為美國歷來首位（現任或前任）總統被判有罪。
自被判有罪以來，特朗普的律師曾兩度試圖駁回案件，但都未能成功。
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