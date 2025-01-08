英媒：特朗普要求美國最高法院暫停掩口費案判刑

英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已向美國最高法院（U.S. Supreme Court）提出暫停掩口費案刑事程序的請求，紐約上訴法院較早前駁回了他暫停定於1月10日（本週五）就本案宣判的要求。



路透社8日報道，特朗普律師在同日發布的一份文件中，要求美國最高法院立即下令暫緩審理此案。因為特朗普正尋求上訴，釐清最高法院早前對總統刑事豁免權作出的裁決。

2024年5月30日，美國紐約，圖為當時因掩口費案被裁罪成的特朗普在法院發表講話，他身邊就是自己的辯護律師Todd Blanche。（Reuters）

特朗普的律師表示，他們可能最終會上訴至最高法院。文件稱，特朗普的律師還敦促最高法院在考慮是否頒令暫停判刑之前，先頒布臨時的「行政暫緩令」（administrative stay)。

特朗普去年11月再次贏得總統大選，並將於1月20日宣誓就任。他因在2016年大選前向豔星支付掩口費，其後偽造商業紀錄而被判有罪。

2019年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在越南河內萬豪酒店與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後出席記者會。（Reuters）

掩口費案件令特朗普成為美國歷來首位（現任或前任）總統被判有罪。

自被判有罪以來，特朗普的律師曾兩度試圖駁回案件，但都未能成功。