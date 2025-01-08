為奪巴拿馬運河與格陵蘭　特朗普赤裸裸誓言或以武力脅迫

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 1月7日舉行當選後第二次記者會，被問到會否以軍事或經濟脅迫手段，以達到「收回」巴拿馬運河控制權，以及獲得丹麥領土格陵蘭島時，特朗普拒絕排除採取軍事或經濟行動的可能性，稱「我不能向你保證當中任何一個。」



稱丹麥能為「自由世界」放棄格陵蘭

特朗普表示，如果丹麥拒絕他購買格陵蘭島的提議，他將對丹麥徵收關稅，重申格陵蘭島對美國國家安全至關重要，「出於國家安全目的，我們需要格陵蘭島，我很長時間以來都如此被告知。」 他又稱，不確定丹麥是否對格陵蘭有合法權利，但「如果他們擁有，便應該為了自由世界（free world）而放棄它（格陵蘭）。」

格陵蘭：格陵蘭是丹麥的自治領土，人口僅有5.6萬人。（Getty Images / 資料圖片）

重申加拿大為「第51個州」 杜魯多是「州長」

他又重申，加拿大應成為美國「第51個州」，也再次嘲笑已宣布將離任的總理杜魯多（Justin Trudeau）為「州長」。特朗普稱，美國和加拿大聯合起來將形成一股「真正重要的經濟力量」，並批評美國花巨額支援加拿大的國防，又說「美國不需要加拿大的汽車、乳製品或木材，我們為什麼要花費數十億美元？」

杜魯多2025年1月6日宣布辭去自由黨黨魁（Reuters）

要將墨西哥灣改名「美洲灣」

此外，特朗普也誓言要將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（The Gulf of America），稱「美洲灣，多麼美麗的名字啊！」並重申對墨西哥和加拿大徵收高額關稅。墨西哥和巴拿馬當局沒有立即發表評論。

NATO成員國防支出應增至GDP的5%

特朗普也表示，北約（NATO）成員國應將國內生產毛額（GDP）的5%用於國防，比目前2%的目標大幅增加，「他們都負擔得起，但應該是5%，而不是2%。」