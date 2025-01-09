濟州航空空難｜韓國旅遊小心！這機場也有石屎牆　跑道短務安25%

韓國濟州航空一架波音737客機去年12月29日降落在韓國務安機場時，因為疑似遭到鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，迫降時以機腹着地，最終衝出跑道、撞向尾端混凝土牆後爆炸，179人罹難。如今，韓國針對國內各大中小型機場進行調查，發現麗水機場不僅跑道更短、有類似的混凝土牆，且5年來發生12宗鳥擊。



根據韓媒《紐西斯通訊社》，自從位於全羅南道務安郡的務安國際機場發生空難以後，外界便將焦點放在遍布韓國全國各地的中小型機場，包括麗水機場、蔚山機場、金海機場、清州機場等，尤其外界更關注機場跑道尾端是否有致命的混凝土牆，同樣位於全羅南道的麗水機場，便擁有類似構造的混凝土牆。

在土墩與混凝土牆上，設有用來輔助飛機精準降落跑道時的「儀器降落系統」（Localizer）。

專家指出韓國麗水機場尾端也有石屎牆、跑道比務安短25%，5年來更發生過12次鳥擊。（X@mbcnews）

專家指出韓國麗水機場尾端也有石屎牆、跑道比務安短25%，5年來更發生過12次鳥擊。（X@mbcnews）

專家指出韓國麗水機場尾端也有石屎牆、跑道比務安短25%，5年來更發生過12次鳥擊。（Naver Map）

在麗水機場南側，用來支撐儀器降落系統（2米高）的4米土墩內，同時蓋有混凝土結構。對此，韓國航空公社解釋：

這是因為當地地質不穩，在擔憂儀器降落系統的位置可能會在晃動下而改變，才決定興建混凝土牆。

據悉，在務安國際機場、麗水機場、光州機場等的跑道尾端皆有類似構造。

對此，許多飛航專家就曾經建議，為了避免飛機在降落時因為衝撞而引發大型事故，跑道尾端的混凝土牆在興建時應該使用易碎材質，且必須思考該如何應對飛機衝撞。

同時，專家也發現，麗水機場的跑道其實也相當短，只有2100米。至於其他機場的跑道，群山機場僅2700米、浦項機場也只有2500米。而務安國際機場，擁有2800米長的跑道，預計今年進行擴建工程，將跑道延長至3200米。

報道提到，麗水機場完工後的跑道長度僅1500米、寬30米，2005年歷時11年的第一階換擴建工程結束，跑道延長至2100米、寬45米，儘管外界不斷提議應該將跑到擴建至國際機場規格的2800米，但因為麗水機場主要是飛往返金浦、濟州等國內航線，因此仍尚未動工。

麗水商工會議所表示，由於麗水是一座擁有許多大規模石化工廠的城市，基於對國家產業園區和地區經濟等影響，建議應該擴建機場跑道。另外，麗水機場也透露，過去5年來總共發生12次鳥擊。

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