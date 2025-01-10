掩口費案｜紐約州法院拒延期判刑　聯邦最高法院成特朗普最後希望

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的掩口費案定於當地1月10日上午9 時30分判刑，特朗普律師連日尋求延期，避免在20日就職前進行。紐約州上訴法院（New York Court of Appeals）9日已駁回請求，目前唯一寄望只剩聯邦最高法院，但未知聯邦最高法院何時會有決定。



2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案續審，法庭素描顯示成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）作證時情況，以及法官梅爾昌（Juan Merchan）反應。（Reuters）

紐約州上訴法院的決定，對特朗普來說是一個挫折。曼哈頓地區檢察官9日上午遞交長19頁文件，要求法官駁回暫求，指被告提出的總統豁免權論點，不足以支持任何暫緩。

特朗普的律師稱，鑑於聯邦最高法院去年7月1日對總統豁免權的裁決，封口費案應該被駁回。律師並辯稱，特朗普在去年11月當選總統後，就應獲總統豁免權保護。

2024年7月29日，鏡頭下一名行人走過美國最高法院外。（REUTERS/Nathan Howard）

特朗普要避免20日就職前被判刑，只剩聯邦最高法院一途。此前有報道指大法官阿利托（Samuel Alito）曾要求與特朗普交談，外界一度以為是針對掩口費延期案。

阿利托9日表示，其一名前法律助理被推薦在新政府任職，對方請阿利託作為諮詢人，「我同意與特朗普討論此事，他昨天（8日）下午給我打電話。」雙方沒有討論延期申請等案件。