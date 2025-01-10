委內瑞拉反對派領袖一度被捕　車隊受槍擊　美國西班牙等多國關切

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）1月10日宣誓就職，展開其第三個任期。反對派9日在全國各地舉行抗議活動，去年8月起未曾露面的反對派領導人馬查多（Maria Corina Machado） 出席，一度短暫被捕，但隨即獲釋。



針對馬查多一度被拘留，美國白宮譴責馬杜羅及其代表試圖恐嚇反對派，要求停止騷擾。 美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也稱，委內瑞拉的抗議者不應受到傷害。西班牙外交部、阿根廷總統米萊（Javier Milei）、巴拿馬總統總統穆利諾（Jose Raul Mulino）等紛表關切，其中米萊及穆利諾直指馬杜羅政府為獨裁政權。



反對黨Vente Venezuela指出，馬查多是在首都卡拉卡斯（Caracas）參加反政府遊行後被捕，她遭到「暴力攔截」，其車隊也遭到槍擊。其盟友、前總統候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）曾要求當局立即釋放。

不過，包括內政部長貝洛（Diosdado Cabello ）在內，多名官員均否認查多馬被捕，稱消息是「捏造的謊言」。卡貝洛稱：「他們撒謊說政府逮捕馬查多，這簡直是荒謬至極。」

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該國選舉委員會和最高法院表示，馬杜羅贏得了去年7月的大選。但反對派及多個國家均不承認結果，指存在舞弊行為，並認為反對派候選人岡薩雷斯才是合法當選人。

岡薩雷斯已於去年9月離開委內瑞拉，近日在多國訪問，爭取國際支持，包括日前赴美國與總統拜登（Joe Biden）會面。