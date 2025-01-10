日本法政大學一名女子揮舞槌子襲擊人群　至少10人傷　疑犯被捕

日本警視廳1月10日指出，當地時間下午4點，位於東京町田市的法政大學多摩校區，一名女子突然失控，揮舞槌子攻擊校園內的人群，造成至少10人受傷。據報，事發時校內有大批學生，所幸全部傷者神智清醒，並且能夠說話。



根據多間日媒報導，當時大學的教職人員撥打110通報，稱有一名女子在校園內揮舞槌子襲擊人群，造成10多名學生的頭部等身體部位受傷。

從NHK 直升機拍攝的影片顯示，多輛救護車和消防車抵達法政大學多摩校區，急救人員正在工作。

警視廳指出，目前以涉嫌造成人身傷害為由將該名20多歲的女子逮捕，並且找到攻擊時所用的槌子。當局正在調查該名女子的犯案動機。

法政大學多摩校區位於東京都町田市，從 JR 中央線西八王子站搭乘巴士約 20 分鐘。據該大學網站稱，事發地點是法政大學的主校區之一，擁有經濟學院、社會學學院、現代福利學院、體育與健康科學學院的建築，以及圖書館和診所。