Meta終止第三方事實核查計劃　拜登批不負責任：決定可恥

Meta創始人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）1月7日大幅調整內容審核政策，包括終止美國的事實核查計劃。美國總統拜登（Joe Biden）1月10日形容相關決定「可恥」，完全違背美國所代表的一切。



美媒10日報道，拜登當晚現身白宮羅斯福廳，就美國最新的經濟狀況、就業報告發表講話，其後有記者提問拜登對Meta等社交平台終止事實核查計劃有何看法。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

拜登表示，社交媒體有很大影響力，有數百萬人透過這些平台閱讀不同的內容。然而現在有億萬富翁隨便買下社交媒體，然後不負責任地終止事實核查。他認為這些行為相當可恥。

Meta創始人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）7日以「過於政治化」破壞信任為由，宣布終止與第三方合作的事實核查計劃，並改用類似於社交媒體X平台的社群備註（Community Notes）系統。

2025年1月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮羅斯福廳，就美國最新的經濟狀況、就業報告發表講話。（Reuters）

這是拜登卸任前最後發表的演講之一，美國白宮10日發聲明指，他將於當地時間15日晚上8時於白宮橢圓形辦公室，向國民發表告別演說。