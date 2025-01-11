洛杉磯山火｜哈里梅根探訪救援中心　慰問擁抱受災者｜有片

美國洛杉磯多處山火持續肆虐，目前至少11人死亡，超過1萬棟建築被燒毀。據英國媒體報道， 旅居加州的哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）探訪了位於帕薩迪納市（Pasadena）的一個救援中心，在那裡與救援人員和受火災影響的受災者會面，其中一段影片中可以見到梅根向災民致以慰問和擁抱。



英國哈里王子與妻子梅根前往帕薩迪納市的救援中心，向災民致以慰問和與對方擁抱：

英國廣播公司1月10日報道，哈里王子與妻子梅根前往志願組織世界中央廚房（World Central Kitchen ）派發食物的現場，與帕薩迪納市長戈多（Victor Gordo）交談。

英國哈里王子與妻子梅根前往帕薩迪納市的救援中心與災民交談，向對方致以慰問：

戈登其後接受當地媒體採訪時表示：「他們是偉大的人物，擁有善良的人格和慈悲的心；他們能夠來到這裏與首批救援人員見面，並與受影響的災民碰面。」

據報道，四年前，這對夫婦搬到了加州蒙特西托（Montecito），距離受山火影響最嚴重的地區之一的太平洋帕利撒德（Pacific Palisades）以北約一個半小時​​車程。

報道指，哈里與梅根在火災發生後，打開自家大門，收留了一些因火災失去家園的朋友。

哈里與梅根近日其官方網站上發布了一份聲明，鼓勵加州南部受火災影響的居民向志願組織尋求協助。