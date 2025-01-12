洛杉磯山火緣何起？傳2男被拍點燃汽油縱火　還可能關跨年煙花事

美國加州周二（7日）開始多處爆發山火，迄今13人死亡，約153,000人收到疏散令，另有166,000人收到疏散警告，約1萬棟建築被燒毀，數千人無家可歸。英媒周五（10日）報道，當地居民拍攝到的影片顯示，疑似有2名男子倒汽油並點火。



《每日郵報》獨家報道指，在太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火爆發前，兩名男子被拍攝到在當地傾倒汽油並縱火。

加州山火：2025年1月11日，美國加州洛杉磯Brentwood地區，一架直升機在濃煙和大火上空飛過。（Reuters）

報道指，當山火在當地蔓延之際，一名居民向消防員提供這段影片，一名要求匿名的洛杉磯消防局官員向該報表示：「一名居民來找我們，說他收到一段影片，片中兩名男子傾倒汽油並將其點燃」。

加州山火：2025年1月10日，美國加州Altadena市，消防員正在用水管滅火。（Reuters）

報道也引述一些住在山火剛開始爆發的地區居民稱，火災可能與跨年煙花有關，火勢在南加州季節乾燥強風「聖塔安娜風」（Santa Ana winds）助長下重新燃燒。