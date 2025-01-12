朱克伯格爆料　稱拜登政府曾施壓Meta刪除新冠疫苗副作用內容

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在1月10日發布的podcast向主持人羅根（Joe Rogan）表示，公司曾受到拜登政府的壓力，被要求刪除有關新冠疫苗副作用的內容。



在持續約三個小時的Podcast談話中，朱克伯格告訴羅根稱他總體上「非常支持推出疫苗」，並且認為疫苗的「積極影響多於消極影響」。朱克伯格也同時表示：「但我認為，他們（政府）在試圖推動該計劃的同時，也試圖審查任何反對該計劃的人。」

1月7日，朱克伯格拍片宣布Meta將會中止第三方內容審查。（Meta網頁截圖）

朱克伯格在去年8月致眾議院司法委員會的一封信中表示，政府「向Meta施壓，要求其『審查』有關新冠肺炎的內容」，並補充說，他對公司根據這些要求做出的一些決定表示遺憾。

他向羅根表示「拜登政府極力要求我們刪除那些真實內容，他們基本上要求我們刪除所有關於疫苗可能有副作用的內容。」朱克伯格沒有具體說明白宮的哪位人士提出了這些要求，他稱：「我沒有直接參與這些談話。」但他表示，該公司的回應是，不會刪除「無可爭辯的真實」內容。