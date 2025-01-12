洛杉磯山火16死 最大火場11%受控恐擴大 22人涉趁火搶劫被捕
撰文：官祿倡
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美國加州洛杉磯山火持續，目前增至16人死亡，另有13人失蹤，超過15萬居民收到疏散令。大火席捲當地3.9萬英畝（約157平方公里）土地，摧毀至少1.2萬座建築，一處位於豪宅區的火場面積超過89平方公里，目前約11%受控，並有向東擴大迹象。
當地消防局指，大風與乾燥天氣將令大火持續威脅洛杉磯，直至1月15日。大火帶來的煙霧與灰塵瀰漫天空，洛杉磯縣宣布進入公共衛生緊急狀態。
大火還令當地出現趁火打劫，警方至今因涉嫌違反宵禁、非法入侵和搶劫拘捕22人。
消防人員早前趕赴滅火時報稱消防栓乾涸，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）呼籲對此事及水庫未能供水進行調查。加州愛迪生公司官員表示，沒有證據顯示洛杉磯地區的Hurst fire野火是由電氣設備引起的，調查仍在進行中。
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