洛杉磯山火︱恐成美史上損失最重災害　《繼承之戰》10億豪宅焚毀

美國加州洛杉磯山火持續，大火席捲當地157平方公里土地，至少16人死，焚毀1.2萬多棟建築。美媒報道，目前損失至少1350億美元（約1萬億港元），或成美國史上損失最慘重的火災；還有一棟美劇《繼承之戰》（Succession）中的價值1.25億美元（約9.7億港元）豪宅也在大火中被毀。



據報道，私人氣象預測機構AccuWeather初步預估，山火目前造成的破壞和經濟影響將高達1350億美元至1500億美元之間，可能達到加州年度GDP的約4%。據估這將是加州現代史上災損最嚴重的山火，很可能也是美國現代史上最嚴重。

2025年1月，美國加州洛杉磯發生嚴重山火。圖為洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）最昂貴的豪宅，在大火中被燒毀。它曾在HBO美劇《繼承之戰》（Succession）出場過。（The Beverly Hills Estate）

《每日郵報》（Daily Mail）報道，在富人區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生的山火中，HBO劇集《繼承之戰》第四季中羅伊兄妹（Roy siblings）的居所、當地最貴豪宅也被焚毀。該房屋價值1.25億美元，有18間臥室、6間浴室、1間60座劇院和1間「設計師廚房」。

2025年1月，美國加州洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生的山火中，HBO劇集《繼承之戰》第四季中羅伊兄妹（Roy siblings）的居所、當地最貴豪宅也被焚毀。（《繼承之戰》劇照）

火災前房屋可供出租，屋主是自動汽車駕駛技術公司Luminar老闆、29歲的Austin Russell。豪宅在大火過後只剩下燒焦的框架，花園裏橫梁裸露、瓦礫成堆。

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