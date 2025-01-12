洛杉磯山火嚴重增至16死　火場面積猛增400公頃　颳起恐怖火龍捲

美國加州洛杉磯山火持續，增至16死，另有至少13人失蹤，多處火場未受控，其中位於洛杉磯西側的帕利薩德山火（Palisades Fire）因當地強風天氣向東擴散，火場面積又蔓延400公頃。山火帶來的高溫還生成「火龍捲」（fire tornado），場面嚇人。



2025年1月11日，美國加州，一架飛機向帕利薩德山火（Palisades Fire）附近冒出濃煙區域噴灑阻燃劑。（Reuters）

當地消防官員指，主要兩場山火爆發至今已焚毀1.4萬公頃土地與1.2萬座建築，其中一場帕利薩德山火僅11%得到控制，焚毀8,903公頃的土地。這場山火轉向內陸蔓延，威脅附近Brentwood等地區，當局已下令10萬人緊急疏散。至於第二大火場、位於洛杉磯東側的伊頓山火（Eaton fire）則有約15%火場面積受控。

網上影片還見到，山火現場颳起「火龍捲」。這是一種罕見現象，當大火生成的高溫造成狂風，使火柱、灰燼和煙霧在空中旋轉便有「火龍捲」。

消防人員早前趕赴滅火時報稱消防栓乾涸，外界還關注此前救火進度緩慢是否涉及人為過失。洛杉磯消防局長指摘位於最大火場內的Santa Ynez Reservoir水庫被抽乾，但他們未有收到通知，加劇消防栓缺水情况。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）呼籲對此事及水庫未能供水進行調查。

2025年1月11日，美國加州，一架直升機向帕利薩德山火（Palisades Fire）附近冒出濃煙區域噴灑水。（Reuters）

《洛杉磯時報》報道引述官員指，這水庫早在去年2月起就開始關閉維修，令其中可儲存1.17億加侖（約44萬立方米）水的水庫空置將近一年；另有官員承認，水庫缺水或令消防栓乾涸，但強調水庫設計重點在給城市供水，而非滅火。