洛杉磯山火背後多重原因：乾旱強風天氣加上行政管理不善

美國加州洛杉磯1月7日起發生嚴重山火，截至12日累計16人死亡，焚毀1.2萬多棟建築，超過18萬人撤離。加州時有發生山火，但這次規模更為巨大、損失更慘重，外媒分析指，原因包括乾旱天氣、強風、洛杉磯市行政管理不善等。



洛杉磯大火（Reuters）

強風加上乾旱「火上澆油」

關鍵因素被指是相對濕度低、強風和乾旱，據新華社引述英國斯旺西大學山火研究中心主任德爾所講述，低濕度加上強風會從已經乾燥的植被中「吸走」更多水分，增加可燃性，報道指出一旦著火，強風便會助長火勢，且加州地區植被以易燃灌木為主，令情況更壞。

美媒也指出，強風令火勢加劇，強烈的季節乾燥強風「聖安娜風」（Santa Anna Winds）時速較正常更快，時速超過100英里（約160公里）。

截至2025年1月12日，美國加州政府網站顯示的火場位置圖（加州政府網站）

「聖安娜風」通常出現在10月到次年1月之間，這些來自內陸山脈的乾燥陣風吹向海岸，加州東部的內華達山脈又阻擋暖濕氣流，導致這些風又乾又熱。新華社分析指，2024年洛杉磯經歷創紀錄的夏季高溫，10月以來的降雨量更只有正常的4%左右，「聖安娜風」帶來的風險大大增加，植物也更容易燃燒。

加拿大湯普森河大學（Thompson Rivers University）學者Mike Flannigan表示「隨風速增加，影響是呈指數級增長。」他稱若果消防員能在約10分鐘內趕到火場，尚能控制火勢，但一旦到15分鐘後「就太晚了」。

這張攝於2025年1月10日的鳥瞰圖中，可以看到美國加州洛杉磯太平洋帕利薩德社區（Pacific Palisades）發生大火後被燒毀的房屋殘骸。（Reuters）

消防用水告急 水庫維修救火更難？

在天氣因素外，人為因素也少不了。在火勢失控後，加州消防人員趕赴滅火時，不時傳出消防栓乾涸、嚴重缺水的消息，導致滅火工作難上加難。

洛杉磯水電局表示，太平洋帕利薩德的用水需求連續15小時達到正常水平的4倍，導致水壓下降，且市政供水系統並非為如此大規模火災設計。當地議員批評洛杉磯在基礎設施方面的投資長期不足。

2025年1月7日，美國加州帕薩迪納伊頓（Eaton），消防員在強風中嘗試撲滅大火，許多房屋已被燒毀。（Getty Images）

美國總統拜登（Joe Biden）9日表示，洛杉磯一些地區的電力公司切斷電源，以防止輸電線着火引發爆炸和更多的火災。據《紐約郵報》報道，這同時中斷為消防栓泵水的電力，導致消防員取水困難。

位於最大火場內的Santa Ynez Reservoir水庫「無水」也備受關注，《洛杉磯時報》引述官員指，這水庫早在去年2月起開始關閉維修，令其中可儲存1.17億加侖（約44萬立方米）水的水庫空置將近一年；另有官員承認，水庫缺水或令消防栓乾涸，但強調水庫設計重點在給城市供水，而非滅火。