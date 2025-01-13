洛杉磯山火｜特朗普：山火肆虐　加州官員應對不力

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指責加州官員在應對洛杉磯致命野火時表現無能。



法媒報道，特朗普1月12日在社交媒體Truth Social發文，說「大火仍在洛杉磯肆虐。無能的政治人員不知道如何滅火。」

他也說：「這是國家歷史上最嚴重的災難之一。他們就是無法撲滅大火。他們到底怎麼了？」

特朗普早前在社媒發文猛批州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）應對災情不力，應該辭職，並稱這次火災顯示出「拜登和加州州長紐森組合的嚴重無能和糟糕管理」。

洛杉磯大火肆虐，考驗加州的消防基礎設施，並引發人們對加州防災應對能力的質疑和批評。

2025年1月11日網上影片見到，洛杉磯帕利薩德（Palisades）大火生成火龍捲風。（The Weather Channel）

太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）社區遭受五宗不同的火患，使得當地消防栓供水耗盡，而其他地方的水資源短缺也進一步阻礙救火工作。

據州政府官員，火災迄今已造成至少16人死亡，15萬人流離失所，超過1.2萬棟建築被燒毀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

