洛杉磯山火增至24死　火場面積大過三藩市　強風煽動火勢恐將持續

美國加州洛杉磯山火持續，死亡人數在1月12日增至24人，當地10萬居民撤離。大火燒毀1.2萬棟建築物，目前4場山火的火場面積超過160平方公里，比三藩市的市區面積還大。當局派出地面與空中消防人員滅火，不過持續每小時80公里的強風料繼續煽動火勢。



目前在洛杉磯肆虐的4場山火分別是帕利薩德山火（Palisades Fire）、伊頓山火（Eaton fire）、肯尼斯野火（Kenneth Fire）與赫斯特野火（Hurst Fire）。加州消防局指，截至1月11日，帕利薩德山受控11%，伊頓山火自早前受控的15%提高至27%，另外兩處火場分別受控100%與89%。

2025年1月11日網上影片見到，洛杉磯帕利薩德（Palisades）大火生成火龍捲風。（The Weather Channel）

美國國家氣象局預測，目前吹襲當地的「聖安娜風」的風速將在12日晚上恢復至每小時80至112公里，並持續到周三（15日）。

來自加州和其他九個州份的救援人員加入滅火工作應對大火，包括1,354輛消防車、84架飛機，以及包括來自墨西哥消防人員在內的1.4萬多名人員。

2025年1月11日，美國加州，圖為消防員在帕利薩德山火的火場中觀察火勢。（Reuters）

消防人員在滅火初期發現消防栓乾涸，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）對今次會否出現同樣問題時說：「我相信這城巿準備好了。」