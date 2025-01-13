貝索斯旗下Blue Origin準備試射「新格倫」火箭　直播開始｜有片

亞馬遜（Amazon）創辦人、美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）1月13日準備試射「新格倫」（New Glenn）火箭，路透社形容這是關鍵的首次亮相，也標誌公司它向目標邁出重要一步，即將在衛星發射市場上與另一富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX競爭。



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「新格倫」為可運載衛星或其他設備的火箭，在這次試射中未會搭載衛星。它的高度達到30層樓般高，是可部份重複使用的運載火箭。

藍色起源本來擬在1月12日凌晨從佛羅里達州試射，但據美媒報道，由於海上天氣惡劣等原因，藍色起源更改試射時間。

2024年12月27日，藍色起源（Blue Origin）的新格倫（New Glenn）火箭正在進行點火測試。（藍色起源網站）

藍色起源的火箭2024年12月27日成功舉行點火測試後，貝索斯次日在社交平台X（前稱Twitter）上載影片，顯示新格倫的火箭發動機發出轟鳴，配文「下一步：發射」。