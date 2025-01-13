洛杉磯山火｜美媒：其中一火頭或由除夕煙火引起　多重因素再成災

美國加州洛杉磯山火持續，其中太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）大火中有8人死亡。據美媒報道，當地除夕夜燃放的煙火就曾引起火災並被撲滅，但留下的餘燼可能重燃，令新一場火勢失控。火災原因也包含救援不及時和乾旱天氣。



《華盛頓郵報》報道，在帕利薩德大火發生後約20分鐘獲得的衛星影像顯示，煙霧的來源與聖莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）泰梅斯卡爾山脊除夕大火的燒傷痕跡吻合。

2025年1月12日，美國加州太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）附近的日落大道（Sunset Bolevard）火災發生後，消防隊員向一棟公寓樓噴水。（Reuters）

當地居民瓦倫丁（Michael Valentine）聲稱，兩次火災發生時他都在家中，但消防隊第二次的反應非常慢。7日晚上他發現火災後即報警，但很長一段時間都沒有警察、消防員到場，直到約45分鐘後才飛來一架直升機，卻連水都沒有灑。

另一位居民表示，整場山火都是在除夕「由白痴引發的」。他說人們當晚燃放煙火慶祝新年，還表示自己和家人聽到煙火的聲音，並在午夜後不久看到火災。

2025年1月8日，美國洛杉磯西區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生山火，強風助長火勢蔓延到位於洛杉磯以東帕薩迪納附近的伊頓（Eaton），當地居民被迫疏散。圖為伊頓一男子從在被大火侵蝕的房子前院，正從旗杆降下美國國旗。（Reuters）

早在火災發生前，洛杉磯地區就發布乾旱和強風警報，據悉這兩者合起來成為完美的「起火條件」。加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）火焰科學家Michael Gollner相信，很可能是舊火災留下的某種物質重新燃起，導致新的大火。