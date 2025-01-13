洛杉磯山火｜美媒：其中一火頭或由除夕煙火引起 多重因素再成災
撰文：莊勁菲
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美國加州洛杉磯山火持續，其中太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）大火中有8人死亡。據美媒報道，當地除夕夜燃放的煙火就曾引起火災並被撲滅，但留下的餘燼可能重燃，令新一場火勢失控。火災原因也包含救援不及時和乾旱天氣。
《華盛頓郵報》報道，在帕利薩德大火發生後約20分鐘獲得的衛星影像顯示，煙霧的來源與聖莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）泰梅斯卡爾山脊除夕大火的燒傷痕跡吻合。
當地居民瓦倫丁（Michael Valentine）聲稱，兩次火災發生時他都在家中，但消防隊第二次的反應非常慢。7日晚上他發現火災後即報警，但很長一段時間都沒有警察、消防員到場，直到約45分鐘後才飛來一架直升機，卻連水都沒有灑。
另一位居民表示，整場山火都是在除夕「由白痴引發的」。他說人們當晚燃放煙火慶祝新年，還表示自己和家人聽到煙火的聲音，並在午夜後不久看到火災。
早在火災發生前，洛杉磯地區就發布乾旱和強風警報，據悉這兩者合起來成為完美的「起火條件」。加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）火焰科學家Michael Gollner相信，很可能是舊火災留下的某種物質重新燃起，導致新的大火。
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