日本流感肆虐　旅遊防疫孖寶要跟身

大家農曆新年假期有計劃外遊嗎？熱門旅遊地區日本正值流感高峰期，但相信多數已訂好機票酒店的朋友未必會取消行程。流感與一般傷風感冒不同，症狀較嚴重，患者會發燒、肌肉痛等，且有機會出現併發症，需提高警惕。建議無論是否屬高危群組，應盡快接種流感疫苗，即使感染，症狀也相對輕微；另外，口罩、快速測試劑兩項防疫「孖寶」，必不可少，有助避免病毒「帶」過年。



撰文：醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧志偉



醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧志偉

流感與普通傷風感冒症狀有別，簡稱流感的流行性感冒，是指由流感病毒引起，通常造成一定規模的流行；普通傷風感冒可以由不同病毒引起，例如腺病毒、鼻病毒等，症狀通常是上呼吸道感染病徵，包括流鼻水、咳嗽等。流感的症狀一般較為嚴重，除了上呼吸道感染症狀，大多會伴隨發燒、肌肉痛、喉嚨痛，甚至是頭痛。

港人熱門旅遊地區日本正值流感高峰期，而口罩、快速測試劑兩項防疫「孖寶」，必不可少，有助避免病毒「帶」過年。（資料圖片)

流感除了症狀較嚴重外，對於幼童、長者以及長期病患這些高危群組，隨時可併發肺炎，後果不容忽視。因此，建議外遊時帶備快速測試劑，當發現自己開始出現病徵，宜及早檢測，若證實感染流感病毒，應盡快在當地求醫。除了可及早對症下藥，亦減低傳染同行親友的風險。

在流感爆發地區，應戴好口罩，盡量避免前往人多擠迫及空氣不流通的地方。（資料圖片/歐嘉樂攝）

旅行攜帶的平安藥，一般只紓緩呼吸道或腸胃不適徵狀，例如收鼻水、喉嚨痛或發燒等，只能紓緩部分病徵，無法對付流感。對於免疫力較弱的高危群組，還是建議及早求醫並盡快服用針對流感的特效藥，方能清除病毒，避免嚴重併發症。

不過，始終「預防勝於治療」。接種流感疫苗除了有效減低感染、嚴重併發症的風險；即使不幸中招，症狀也相對輕微，不想旅途敗興而回，及早打針是有效預防方法。流感疫苗需要接種後兩周始發揮最佳保護效能，目前距離新春假期餘下約兩周時間，如計劃前往流感爆發地區的人士，無論是否高危群組，都應盡快打針，尤其是同行者中有幼童或長者。至於出發前已生病，或體弱人士，不建議繼續行程。

建議無論是否屬高危群組，應盡快接種流感疫苗，即使感染，症狀也相對輕微；另外，口罩、快速測試劑兩項防疫「孖寶」，必不可少，有助避免病毒「帶」過年。（資料圖片/李澤彤攝）

在流感爆發地區，應戴好口罩，盡量避免前往人多擠迫及空氣不流通的地方。感染流感後多數會發燒，如發現高燒不退，反反覆覆；或持續咳嗽，伴有濃痰；或氣喘、胸口痛等問題，代表病情惡化，可能是肺炎症狀，要盡快求醫。留港過年的市民亦要留意，本港的流感病毒活躍程度正上升，大家要注意健康及保暖，平安過年。

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