救災並非頭等大事？　洛杉磯山火暴露美式民主下的千瘡百孔

烈焰焚天,美國加利福尼亞州南部洛杉磯地區山火失控持續肆虐。超過18萬人被迫撤離,逾1.2萬棟建築物損毀。美國媒體稱,這是洛杉磯市有史以來最具破壞性的火災。



在網上滾動播放的火災畫面,讓很多人不禁打出了問號和驚嘆號。作為世界唯一的超級大國,美國為何會對山火束手無策?



這場失控的山火,燒穿了美國國內治理的底色,也讓中美兩國截然不同的救災效率、治理理念顯露無遺。在期望這場山火能早日熄滅的同時,引以為鑒、以明得失,也很有必要。



洛杉磯山火:Sequence image 02. Maxar short wave infrared blended satellite imagery view of fires in of the Palisades fire. Please use: Satellite image (Getty Images/ (c) 2025 Maxar Technologies)