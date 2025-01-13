救災並非頭等大事？　洛杉磯山火暴露美式民主下的千瘡百孔

烈焰焚天，美國加利福尼亞州南部洛杉磯地區山火失控持續肆虐。超過18萬人被迫撤離，逾1.2萬棟建築物損毀。美國媒體稱，這是洛杉磯市有史以來最具破壞性的火災。



在網上滾動播放的火災畫面，讓很多人不禁打出了問號和驚嘆號。作為世界唯一的超級大國，美國為何會對山火束手無策？



這場失控的山火，燒穿了美國國內治理的底色，也讓中美兩國截然不同的救災效率、治理理念顯露無遺。在期望這場山火能早日熄滅的同時，引以為鑒、以明得失，也很有必要。



洛杉磯山火：Sequence image 02. Maxar short wave infrared blended satellite imagery view of fires in of the Palisades fire. Please use: Satellite image （Getty Images/ (c) 2025 Maxar Technologies）

一

洛杉磯是一座經濟發達、發展程度很高的大城市，但是山火最終卻在這里走向了失控，直至蔓延。全世界都在追問，這場山火為何難以撲滅？原因至少有以下三點。

特殊氣候上強度。加州正在經歷幹旱和強風天氣，吹過加州的「聖安娜風」來自南加州內陸荒漠地帶，風速時常高達每小時80至120公里，極度幹燥，易引發山火，被稱為「魔鬼之風」。從社交媒體上一段當地麥當勞標志在山火中搖搖欲墜的視頻，就能感受到「魔鬼之風」煽風點火的威力。

消防措施掉鏈子。為了撲滅本次山火，加州消防局部署了約4700名消防員，可是卻收效甚微。在網上廣為流傳的當地消防員被迫使用手提包接水滅火的視頻，引發了美國網友的憤怒，質問消防經費到底花在了什麽地方。美國媒體報道，山火失控的一大原因是消防力量關鍵時刻不給力。洛杉磯的消防經費遭遇大規模削減，導致消防部門準備、訓練、應對大規模緊急情況的能力受到影響。還有媒體報道，加州部署的消防員中出現了濫竽充數的情況，其中有約800名是當地囚犯，這些人員缺乏訓練，報酬極低，救援效率無從談起。

驢象之爭拖後腿。洛杉磯山火的救援陷入困境，但是美國政治的撕裂卻沒有停止。針對洛杉磯山火的各種問題，驢象之爭，比山火還猛烈。比如共和黨籍候任總統特朗普對總統拜登、加州州長紐森等民主黨人展開了連珠炮式的攻擊，並稱洛杉磯這場山火的失控是民主黨的鍋。紐森面對民眾的質問時則多次強調已給總統打了5次電話，有媒體認為紐森在推卸責任。

加州山火：2025年1月11日，美國加州洛杉磯Brentwood地區，一架直升機在濃煙和大火上空飛過。（Reuters）

洛杉磯山火災情嚴重。（路透社）

二

這兩天，西藏日喀則市定日縣6.8級地震的救援情況屢次登上熱搜。很多網友將中美面對災難時的救援表現做了比較。雖然兩者在自然條件和社會環境上存在顯著差異，但是其折射出的不同施政理念卻引發了很多熱議。

回顧西藏地震的救援，1月7日9時5分地震發生，當天下午，西部戰區前進指揮所人員就乘坐運-20飛機奔赴地震災區，統籌指揮抗震救災工作。48小時內，各方救援力量快速奔赴災區。在平均海拔4000多米的喜馬拉雅山北麓，截至9日，救出被困群眾407人，4.75萬名受災群眾已完成初步安置，基本生活得到保障。有國外網友也在國際社交媒體轉發了相關消息，並提出疑問：中國人是如何在海拔4000米以上的青藏高原做到這一切的？

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這一幕，在中國其實並不罕見。2022年8月21日重慶突發山火，無數年輕人自發騎著摩托車將救災物資送上山。各方救援力量匯聚而成的燈光，組成了撲滅山火的防火墻。在災難面前，中國人只要展現出眾志成城的精神，就沒有什麽困難是無法克服的。

這股眾志成城的精神並不是無中生有、從天而降的。這是中國共產黨以人民為中心的發展思想的具象化。災難的救援，在中國有特殊的政治意義和強烈的社會共識。全力救災拯救生命，是人民至上的實踐。黨的宗旨在中國絕對不是一句空話，而是必須落到實處的政治承諾。

而從「卡特里娜」颶風到洛杉磯山火，卻表明救災並不是美國政府的頭等大事。比如在2021年得克薩斯的雪災中，得州科羅拉多市市長蒂姆·博伊德稱這種遇到困難就找政府要援助的行為是「社會主義政府的可悲產物」。事實證明，美國政府和政客不僅是這麽想的，還在不同程度上這麽做了——在災難來臨時，聯邦政府和各個州政府的打法是「各幹各的」，驢象兩黨還要相互拆台、相互攻擊。如此運作，救災的效果和效率可想而知。

2025年1月8日，美國加州Altadena，洛杉磯山火在強風助長下迅速蔓延，當地有車輛和房屋被燒毀。（Reuters）

三

洛杉磯山火肆虐，儘管事發地在美國，但我們還是希望死傷能降到最低。不過，因這場山火而引發爭論的道理和觀點，還是有必要辨識清楚。這既是為了吸取教訓，防止重蹈覆轍，也是為了明辨是非，以正人心視聽。

現實證明，山火能救也該救。有觀點認為，山火是一種自然現象，並不需要過多的人為幹預。因此美國等國家對山火視而不見，更符合科學規律。但是洛杉磯山火帶來的慘痛教訓卻傳遞出了截然不同的信號。事實表明，很多時候，西方發達國家面對災難時，並沒有想像中的那麽無懈可擊，他們沒有救援山火，並不是主觀不願，而是客觀不能。因此，在這個問題上沒必要再為這些國家找補。中外的案例都證明，威脅家園和生命的山火能救也該救。

與其算計別人，不如管好自己。這場山火，除了燒出了城市的廢墟，也讓美式民主治理下的千瘡百孔暴露無遺。美國不少政客將攻擊中國當成了政治正確，將美國的國內問題甩鍋給中國成為一些政客的習慣性話術。他們天天大談中美競爭，時時想要對華揮舞制裁大棒，但美國國內的民生問題顯然更值得他們關注。美國政客在高談闊論「戰勝中國」時，不妨多看看本國槍枝氾濫、毒品橫行、流浪漢紮堆等問題，多抽出精力幫助洛杉磯的居民災後重建才是當務之急。

把人民裝在心里，發展才有底氣。中美救災展現出的不同表現，猶如一面巨大的鏡子，將兩個國家的發展理念展現在了全世界的面前。民為邦本，本固邦寧。自古以來，中國發展的底氣就來源於人民。「一方有難，八方支援」已成中國的常態。這源自於中華民族傳統美德的積澱，也是國家綜合國力提升的體現。社會主義制度的優越性和調度協調能力，為中國人展現這種善良提供了堅實的後盾。

洛杉磯山火尚未熄滅，其中的教訓已然深刻。精心打扮的意識形態濾鏡並不能掩蓋住現實的是非功過，發展的正道，相信自在人心。

【文章作者：金軒】