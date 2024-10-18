日本「空置房屋」創歷史新高　下一代寧「上京」都不要祖屋

從地方來到東京唸書，然後留下來工作，東京就變成了生活的中心。



不打算在父母死後回鄉下去住他們的房子，但舊房子想賣也賣不出去，只能看著它越來越破舊……現在日本的這種情況似乎越來越普遍了。

日本無用的「閒置空屋空房」日漸增多（nippon.com授權使用）

日本總務省發佈的住宅和土地統計調查（估算值）資料顯示，截至2023年10月1日，全國空屋空房數量相較2018年的上一次調查增加了50.7萬戶至899.5萬戶，創歷史新高。

1993年的空房數量為447.6萬戶，30年間增加一倍。

由於家庭數量的增加，住宅總數增加261.3萬戶至6502.1萬戶。其中空屋空房的佔比（空房率）為13.8%，均創歷史最高水準。

本調查自1948年以來每隔5年實施一次，本次是第16次實施。通過調查大約340萬住戶和家庭的情況，推算出了全國的整體情況。調查對象為具備居住條件的住宅，不包括存在倒塌風險的廢棄房屋。

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空屋空房增多的主要原因，是既不用於租賃或銷售，又不屬於別墅等類型的沒有任何使用目的的房屋（即閒置空屋空房）較上一次調查增加36.6萬戶至385.3萬戶。此類房屋在所有空屋空房中的占比為42.8%，自2003年（32.1%）以來持續上升。

核心家庭不斷增多，遙遠老家的父母搬進養老院或者去世之後，後人對如何處理老宅感到棘手，導致空屋空房越來越多。

從各都道府縣的空屋空房率來看，和歌山和德島最高，達21.2%，其次是山梨（20.5%）。「閒置空屋空房率」最高的是鹿兒島（13.6%），其次是高知（12.9%）、德島、愛媛（12.2%）和和歌山（12.0%），西日本地區普遍較高。

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