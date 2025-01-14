洛杉磯山火｜加州州長批Elon Musk轉發謠言　誓言維護法治

美國加州洛杉磯山火持續將近一週，至少24人死亡，焚毀超1.2萬棟建築。外界除關注天災之外，還質疑當地政府應對災情不利。美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）此前在社交平台轉發描述加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）推動「搶劫合法化」的貼文，紐瑟姆則批評馬斯克勿傳播謠言，誓言維護法治。



2024年11月13日，美國華盛頓君悅酒店，特斯拉行政總裁和社交平台X大股東馬斯克（Elon Musk）出席候任總統特朗普（Doanld Trump）與眾議院共和黨人的會面時聆聽特朗普發表講話。（Reuters）

有劫匪自山火爆發後闖入居民早前撤離的空置住處趁火打劫，馬斯克1月12日轉發其他用戶的貼文，其中引用紐瑟姆將「對搶劫者零容忍」的訪問，還在附言中指控紐瑟姆等民主黨人實際上將搶劫合法化，但他現在卻「反對搶劫」。

馬斯克以一個小丑與地球的Emoji表情符號轉載這貼文，引發爭議，因這符號通常用於保守派批評出現在社會上的荒謬狀況，外界解讀支持共和黨的馬斯克，暗示將火災嚴重的原因歸咎於民主黨人的「覺醒」（Woke）政策。加州此前為在消防部門推行多元化，還任命一名女同性戀者擔任洛杉磯首位女性消防隊長。

紐瑟姆隨後留言回應馬斯克應停止說謊，稱事實並非如此，還表示搶劫違反法律，強調自己的立場一如既往。

英國《衛報》分析，關於紐瑟姆將搶劫合法化的指控源於他反對修改第47號提案，這提案源於2014年的一項投票，旨在將一些犯罪行為的裁決由重罪減為輕罪，以空出監獄的監房供重罪犯服刑。

2025年1月8日，美國加州，圖為紐瑟姆來到洛杉磯視察災情。（Getty）

第47號提案的部份條款被2024年提出的第36號提案所取代，其中提議對某種情況下的盜竊等犯罪做出更嚴厲的處罰，不過這兩個提案均無明確提及搶劫。紐瑟姆反對第36號提案，令這提議不參與投票。