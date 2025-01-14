以哈預計將達成42日停火協議　哈馬斯或釋放33名人質

兩名以色列官員稱，卡塔爾首都多哈舉行的加沙（Gaza）停火協議已接近達成共識，預計將與哈馬斯（Hamas）達成為期42日停火，哈馬斯則將在停火協議第一階段釋放33名人質。這是數月來第一個顯示以哈戰爭即將停火的正面訊號。



據美媒報道，以色列官員們謹慎樂觀地認為，很快就會宣布一項協議，以停止以哈之間持續15個月的戰鬥。協議將允許更多的援助進入被圍困的巴勒斯坦地區，並確保哈馬斯自2023年10月7日襲擊以色列以來劫持的數十名人質得以歸還。據以色列政府稱，哈馬斯及其盟友仍扣押着從以色列劫持的251名人質中的94人，其中至少有34人已經死亡。

圖為2025年1月5日，以軍與哈馬斯之間衝突持續，加沙拜特哈農（Beit Hanoun）的建築物成為廢墟。（Reuters）

外交消息人士指協議最後一輪會晤將在周二（14日）舉行，部分以色列人質家屬已獲邀與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。釋放33名人質將是協議最終達成的第一階段。旨在結束戰爭的第二階段談判將於協議實施後的第16天開始。

據悉，最新停火協議中以軍可能在首階段保留「費城走廊」（Philadelphi corridor）的控制權。同時，以色列可能計劃在加沙建立一緩衝區，但細節仍有待商討。