軍情五處文件解密：英女王身邊曾有蘇聯間諜　近10年不知情？

英國國家檔案館（British National Archives）周二（1月14日）解密一批軍情五處（MI5）文件，當中有大量關於皇家藝術史學家、已故英女王伊利沙伯二世最資深的顧問之一布朗特（Anthony Blunt）的資料。文件顯示，在布朗特蘇聯間諜身份揭曉後的近十年間，伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）一直被蒙在鼓裏，沒有被告知真相。



英國廣播公司（BBC）報道，布朗特擔任女王的王室藏品管理員（Surveyor of the Queen's Pictures）長達二十餘年，負責監管皇家藝術收藏，直至1972年才退休。但布朗特早在1964年就承認自己在二戰期間在軍情五處擔任官職時，曾向蘇聯提供情報。他不僅得到當局不起訴的承諾，還得以保住自己的工作、爵位和社會地位。

圖為已故英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。（Getty Images）

文件還披露，伊利沙伯二世當時的私人秘書Martin Charteris決定隱瞞真相，他在1972年告訴MI5負責人Michael Hanley，女王對布朗特的身份並不知情，而且現在告訴她沒有任何好處，認為這只會增加她的憂慮。

直至1973年3月、布朗特病重時，當時的英國政府考慮到一旦布朗特病故，媒體可能會曝光其間諜活動而無需再擔心因誹謗罪被起訴，因此決定告訴女王真相。但據Charteris表示，伊利沙伯二世在得知事實後非常平靜，並不感到驚訝，她還記得布朗特早在50年代初就曾受到懷疑。

2025年1月13日，英國倫敦國家檔案館拍攝了「軍情五處：官方機密」展覽中有關間諜布朗特（Anthony Blunt）的檔案。（Reuters）

英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）1979年在下議院揭露布朗特的間諜身份，他最終被褫奪爵位，但不曾遭起訴，後於1983年過世，享壽75歲。