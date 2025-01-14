特朗普班底開始審查公務員：大選時投票給誰？

距離特朗普回歸白宮的最後一周，為了確保公務員隊伍的「百分百忠誠」，即將上任的特朗普政府高級官員已着手審查在白宮國家安全委員會（NSC）工作的職業公務員，詢問他們在2024年大選中投票給了誰，他們是否參加過政治捐款，以及他們是否在社交媒體上發布過可能會被特朗普團隊視作「有罪」的帖文。



當地時間14日，美媒援引一名熟悉內情的美國官員報道稱，在接受關於對特朗普忠誠度的詢問後，已經有一部分非政治僱員開始收拾自己的行李，準備離開。

當地時間周一（1月13日），白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對此回應表示，特朗普任命的下任國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）或其他過渡團隊的官員都沒有告知過他，即將上任的新政府已經或計劃進行這樣的審查。

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago）發表演說。（Reuters）

不過，沙利文強烈呼籲特朗普的新政府至少在成立初期繼續保留本屆美國國家安全委員會的職業政府僱員。他讚賞這些僱員是「愛國者」，並稱這些為民主黨政府工作過的人們，也將「無畏無懼、毫無偏袒地為共和黨政府服務」。

他對記者說，「他們中的許多人都舉手說，『我已經準備好留下繼續服務』。」

上周被問到類似問題時，沙利文也曾表示，拜登在2021年上任時，從即將離任的特朗普政府中沿用了大部分國家安全委員會的工作人員。

他表示，這些員工都是從美國務院、情報部門、五角大樓、國土安全部和財政部等聯邦部門選拔出的精英強將。「他們之所以脫穎而出，並非因為政治傾向或政策觀點，而是因為經驗和能力」，沙利文強調道。

美聯社介紹稱，美國國家安全委員會是杜魯門政府時期成立的白宮分支機構，其任務是就國家安全和外交政策向總統提供建議和協助，並協調各政府機構之間的事務。

2025年1月4日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在美國參議員魯比奧（Marco Rubio）和美國眾議員沃爾茲（Mike Waltz）的陪同下於佛州會見美國當選總統特朗普。（Reuters）

政府換屆時，美國國家安全委員會的專家通常會延續至下一屆政府，即使發生黨派更迭時亦是如此。

據美媒報道，此次接受忠誠度調查的美國國家安全委員會工作人員，大多是各聯邦機構借調給白宮的專家，譬如美國國務院、聯邦調查局和中央情報局等。這些僱員的臨時任期通常為一至兩年，如果被國家安全委員會免職，他們將被退回至原單位。

上述這名知情官員表示，對這些公務員的審查已於上周啟動，他們中的一些人受到了特朗普任命官員的質疑，而這些官員幾周前還曾要求他們留任。報道稱，原本打算在新政府留任的主任級公務員約有數十名。

另一名美國官員也表示，幾周前，即將上任的特朗普政府官員稱，他們計劃向在白宮工作的職業任命官員詢問有關其政治傾向的問題，其中包括國家安全委員會的僱員。

上周接受美媒採訪時，特朗普任命的下任國家安全顧問沃爾茲就已經宣布，他打算在特朗普的總統就職典禮前，解僱委員會中的所有非政治任命人員和職業情報官員，以確保該機構中的工作人員都是支持特朗普議程的人。

圖為2020年9月22日，時任美國副總統彭斯（Mike Pence）的國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）出席白宮的每日新聞發布會。（Reuters）

「每個人都將於1月20日12點01分辭職。」他強調稱，他希望國家安全委員會的工作人員能「百分百符合總統的議程。

沃爾茲還說，「我們清楚地知道希望哪些人離開這些機構，我們正在提出這些要求，至於被調離的人員，他們都會回到原單位。」

一名不願透露姓名的特朗普過渡政府官員也表示，即將上任的新政府認為，尋找那些與特朗普有共同願景、專注於共同目標的官員是「完全合適的」。

特朗普過去一再宣稱自己在第一任期遭遇「背叛」，還說自己當時犯下的最大錯誤就是聘用「不忠誠之人」，如今整這麼一出倒是意料之中。

但報道也指出，倘若新政府就職第一天就把外交政策和國家安全專家從委員會中全部逐出，可能會導致特朗普政府在應對俄烏衝突、中東危機之際，失去大量專業知識和機構經驗。而且，這種「清洗行動」也可能讓後面新加入委員會的政策專家們不敢對政策分歧和擔憂表達真實看法。

圖為沃爾茲在2024年7月17日在密爾沃基出席共和黨全國代表大會。（Reuters）

前國家安全委員會烏克蘭問題專家文德曼（Alexander Vindman）周五在一份聲明中批評稱，特朗普團隊的做法「將對整個政府的高級政策人員產生寒蟬效應」。

「有才能的專業人士擔心因堅持原則立場或提供客觀建議而被解僱，他們要麼會自我審查，要麼會完全放棄服務」，他補充道。

值得一提的是，對於特朗普而言，這個文德曼正是「背叛者」之一。

2019年11月，文德曼在特朗普彈劾案中以舉報人和關鍵證人的身份出庭作證，指證特朗普曾向烏克蘭總統澤連斯基施壓，以軍事援助資金相要挾，要求後者調查其政治對手拜登。

次年2月初，美參議院宣布特朗普被判無罪後，這位時任美國總統火速「反擊」，開除了文德曼。

他的孿生兄弟、在美國國家安全委員會任職的葉夫根尼·文德曼（Yevgeny Vindman）也一併被開除。兩人最後回到了五角大樓。

美國有線新聞網（CNN）當時援引一名特朗普顧問的話稱，開除彈劾案的關鍵證人是要傳遞一個信息，即「與總統對立是不會被容忍的」，有必要「清理管道（clean the pipe）」（編按：清洗管道原意指清除管道中的污垢，以確保正常運行）。

本文獲《觀察者網》授權轉載

