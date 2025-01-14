特朗普就職禮｜Carrie Underwood將獻唱　網民點唱：這首歌很適合

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職禮1月20日舉行，美國女歌手、《美國偶像》第4季冠軍Carrie Underwood確定在典禮獻唱，但此引來不少反對特朗普的網民批評。雖然她將獻唱愛國歌曲，但不少網民嘲諷稱另一首歌更適合，即她的首本名曲《Before He Cheats》（意為在他欺騙前）。



2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

就職禮1月20日在美國華盛頓特區國會山莊外舉行，Carrie Underwood將獻唱《美麗的美國》（America the Beautiful），其他表演嘉賓包括 《Y.M.C.A.》主唱組合Village People、男歌手Lee Greenwood等。

Carrie Underwood為特朗普就職禮表演的消息傳出後，大量網民湧到其Instagram留言，既有人支持她的決定，但更有不少人批評她支持「罪犯」，又有網民嘲諷稱「或許她可以跟梅拉尼婭（準第一夫人）合唱《Before He Cheats》」。

Carrie Underwood在2024年12月31日除夕於美國紐約市演唱（Reuters）

41歲的Carrie Underwood是《美國偶像》（American Idol）第4季冠軍，自2000年代中成名，也是8座格林美獎項（Grammy Awards）得主。她1月13日表示「我愛我們的國家，很榮幸獲邀請在就職禮演唱，成為這一歷史事件的一小部份」，她又指「我們必須團結一致。」

她昔日曾在演唱時拿特朗普開玩笑的往事也遭挖出，2017年，她曾在樂壇頒獎禮上獻唱改編歌，嘲笑特朗普社交網站言論常爆爭議一事，唱道「看起來很有趣，這肯定的，直到小火箭人（little Rocket Man，意指金正恩）發動戰爭。或許下次他發帖之前，會三思而行。（maybe next time he'll think before he tweets）」