特朗普就職禮｜Carrie Underwood將獻唱　網民點唱：這首歌很適合

美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的就職禮1月20日舉行,美國女歌手、《美國偶像》第4季冠軍Carrie Underwood確定在典禮獻唱,但此引來不少反對特朗普的網民批評。雖然她將獻唱愛國歌曲,但不少網民嘲諷稱另一首歌更適合,即她的首本名曲《Before He Cheats》(意為在他欺騙前)。



2024年12月22日,美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。(Reuters)

就職禮1月20日在美國華盛頓特區國會山莊外舉行,Carrie Underwood將獻唱《美麗的美國》(America the Beautiful),其他表演嘉賓包括 《Y.M.C.A.》主唱組合Village People、男歌手Lee Greenwood等。

Carrie Underwood為特朗普就職禮表演的消息傳出後,大量網民湧到其Instagram留言,既有人支持她的決定,但更有不少人批評她支持「罪犯」,又有網民嘲諷稱「或許她可以跟梅拉尼婭(準第一夫人)合唱《Before He Cheats》」。

Carrie Underwood在2024年12月31日除夕於美國紐約市演唱(Reuters)

41歲的Carrie Underwood是《美國偶像》(American Idol)第4季冠軍,自2000年代中成名,也是8座格林美獎項(Grammy Awards)得主。她1月13日表示「我愛我們的國家,很榮幸獲邀請在就職禮演唱,成為這一歷史事件的一小部份」,她又指「我們必須團結一致。」

她昔日曾在演唱時拿特朗普開玩笑的往事也遭挖出,2017年,她曾在樂壇頒獎禮上獻唱改編歌,嘲笑特朗普社交網站言論常爆爭議一事,唱道「看起來很有趣,這肯定的,直到小火箭人(little Rocket Man,意指金正恩)發動戰爭。或許下次他發帖之前,會三思而行。(maybe next time he'll think before he tweets)」