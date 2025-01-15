特朗普班底聽證｜準防長被轟未夠班　自稱遭抹黑且未徹底反女兵

針對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新內閣提名人選，參議院正陸續進行確認聽證會，進行嚴查檢視。 其中被視為歷年最大爭議的防長人選海格塞斯（Pete Hegseth），14日出席參議院軍事委員會的聽證會，飽受民主黨人抨擊，直指其不具領導軍隊的資格。



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稱要為國防部帶來「戰士文化」

44歲的海格塞斯曾是霍士新聞（Fox News）主播，曾股役陸軍國民警衛隊，退伍前職銜少校。他被指管理經驗有限，反對軍中多元及包容文化，曾質疑非裔高級將領獲升遷是由於「黑人」身份，又曾表明強烈反對女性參與戰事。此外，他涉性侵、酗酒等醜聞，使其提名備受質疑。

海格塞斯在聽證會開場發言稱，他將為國防部帶來「戰士文化」，並成為「改革推動者」。 他又否認所有負面消息的指控，自稱是「抹黑運動」的受害人，宣稱如果能保持高標準要求，他將支持女性參與戰鬥。期間他曾讚揚特朗普，但多次被在場抗議者打斷。

民主黨質疑意識形態 為內部帶來威脅

但參議院軍事委員會資深成員、民主黨首席代表Jack Reed直言：「赫格塞斯先生，我不認為你有資格滿足這份工作的絕大多數要求。」Jack Reed指出，國防部長需消除軍中黨派文化，但認為海格塞斯主動注入，對宣誓中立的男女軍人來說是種侮辱。

儘管領導該委員會的共和黨籍主席參議員Roger Wicker也認同，「無可否認，這項提名是不尋常的。」但他仍強烈支持赫格塞斯，認為所有人都有不足之處。

另外，赫格塞斯 2021 年曾因身上的紋身內容，被陸軍國民警衛隊成員稱為「內部威脅」。 民主黨參議員 Elizabeth Warren在聽證會前發信，稱不能任命一名令同袍憂慮的國防部長。

不過，由於民主黨在參議院僅佔47席，少於共和黨53席的多數，除非有共和黨人倒戈，否則海格塞斯料可獲通過任命，掌管有近1萬億美元預算、130萬名現役軍人，以及有近100萬名文職人員的龐大組織。