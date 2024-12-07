特朗普無懼爭議　撰文力撐防長人選Pete Hegseth

美國候任總統特朗普（Doanld Trump，又譯川普）在社交媒體帳戶發文，為其提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）辯護，指對方畢業於知名大學，具有軍事思維，將會成為一位出色和充滿活力的國防部長。



特朗普在其社交帳戶力挺他提名的國防部長人選赫格塞斯：

路透社12月7日報道，特朗普在其創辦的Truth Social撰文指，赫格塞斯表現很好。他獲得的支持既強大又深遠，比那些假新聞媒體的報道要多得多。

特朗普強調，赫格塞斯是一位優秀的學生，曾在知名學府普林斯頓及哈佛大學就讀，具有軍事思維。他堅信赫格塞斯將會成為一位優秀和充滿活力的國防部長，一位有個人魅力和領導技巧的國防部長。赫格塞斯是一位贏家，沒有甚麼可以改變這一點。

2024年12月5日，美國防部長候選人赫格塞斯 (Pete Hegseth) 在華盛頓國會山莊與共和黨候任參議員Jim Banks舉行會面。（Reuters）

赫格塞斯在獲得特朗普提名後，被揭發涉及性侵指控，引起巨大爭議。他後來又被美國媒體爆料指，其母親2018年因不齒兒子的所作所為，曾發電子郵件給他，指責他多年來貶低、欺騙、出軌、虐待和利用女性的行為「卑劣」（despicable）。

《華爾街日報》3日報道，特朗普考慮提名佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）出任國防部長，放棄備受爭議的赫格塞斯。