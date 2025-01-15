以哈停火談判進入最後階段　哈馬斯據報已接受協議草案

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述知情人士稱，以色列和哈馬斯的談判人員已就加沙地帶（Gaza strip）停火協議的條款達成一致，但目前仍在等待哈馬斯對該協議的最終簽署。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，相信他們可以促成停火。



以哈戰事爆發至今已逾15個月。卡塔爾外交部表示，在首都多哈舉行的停火談判中，各方正在商討最後細節。哈馬斯的發聲明則指，關於加沙停火和交換人質的談判已進入最後階段，惟仍需等待以方交代以軍會如何撤出加沙。任何協議仍需得到以色列安全內閣和整個政府的批准。

據報，他們商討的三階段停火協議由美國總統拜登（Joe Biden）提出，首階段為期六周，哈馬斯會釋放33名以色列人質，換取被以色列囚禁的巴勒斯坦人，以方相信獲釋的人質中大部分仍然生還，以軍同時會逐步撤出人口稠密的地區，讓巴勒斯坦人陸續返回加沙北部家園。

2025年1月5日，加沙城（Gaza City）有民房遭以軍空襲損毁。（Reuters）

各方同時會展開第二階段停火談判，涉及以軍全面撤出及哈馬斯釋放生還人質；而第三階段將涉及哈馬斯交出剩餘已故人質遺骸，以換取受國際監察、為期3至5年的加沙重建計劃。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）最近幾天為推動達成協議做了大量的政治準備，並邀請部分以色列人質家屬會面。儘管許多以色列右翼人士反對該協議，但周一在耶路撒冷舉行的反對該協議的抗議活動僅吸引了數百人。