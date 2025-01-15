法總理：願修改延長退休年齡至64歲的退休法

法國總理貝魯（Francois Bayrou） 周二（14日）表示，願意修改該國不受歡迎的退休法——該法將退休年齡從62歲提高到64歲。



2023年通過的退休改革法當時是由總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）以財政責任的名義倡導，但推出後卻引發了大規模街頭示威。貝魯周二（14日）在對國民議會（Assemblée nationale）的演講中提及了討論退休法修改的計劃。

法國國民議會中目前沒有明顯多數，其三大派系左翼、中間派和極右翼在過去幾個月中一直無法就2025年預算達成一致。外界認為， 他在退休法上讓步，是希望贏得議會支持，讓政府維持運作。

法國退休改革使總統馬克龍成為眾矢之的，民望跌至只有兩成多。（Reuters）

去年12月貝魯的前任、前總理巴尼耶（Michel Barnier）因為不信任投票垮台。然而，貝魯新政府上任後也陷入岌岌可危的境地。

法國目前面臨的債務和赤字膨脹以及疲軟的經濟狀況。總理貝魯表示，政府已將2025年經濟成長預測從1.1%下調至0.9%。他還稱，公共赤字預計將達到法國國內生產總值（GDP）的5.4%，高於政府先前預測的5%。

2024年12月4日，法國國民議會就左右翼在野黨提出、2項對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議進行辯論和表決，該動議最後以311票獲通過。（Reuters）

與其前任一樣，貝魯在親商業的立法者和其他立法者（包括左派和極右民粹主義者）之間幾乎沒有迴旋的空間，前者擔心對商業徵收新稅項，而後者則不希望削減社會支出。貝魯在演講中表示，他的計劃將允許重新考慮2023年退休法中最令人難以接受的關鍵條款：將退休年齡從62歲逐步提高到64歲。