特朗普防長人選對東盟一無所知　民主黨參議員怒轟

隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將開啟第二任總統任期，由他提名的超千名內閣官員人選，正等待美參議院逐一批准確認。美國國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）是內閣名單中首個接受聽證會質詢的官員。1月14日，他現身參議院軍事委員會的確認聽證會。



赫格塞斯此前更廣為人知的身份是霍士新聞節目主持人，他的提名曾令全美嘩然一片，美媒無一例外感嘆這一選擇「出人意料」。而他在這場聽證會上出的洋相，似乎進一步印證了人們對其能力的質疑和擔憂。

2017年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮接受《Fox and Friends》聯合主持人赫格塞思( Pete Hegseth ) 的採訪。（Reuters）

據《國會山報》（The Hill）等報道，當被要求至少回答出一個東盟國家的國名時，赫格塞斯居然對這個重要的地緣政治組織一無所知。

聽證會影片顯示，伊利諾伊州泰裔民主黨參議員、在伊拉克戰爭中失去雙腿的退伍老兵達克沃斯（Tammy Duckworth），要求赫格塞斯說出東盟中對美國而言非常重要的成員國，以及美國與其簽訂了哪類合作協議。

赫格塞斯一直不作正面回應，屢屢顧左右而言他。見對方一再轉移話題，達克沃斯無奈降低要求：「你至少說出一個。」

伊利諾伊州泰裔民主黨參議員達克沃斯發表講話。（Reuters）

而赫格塞斯則面帶笑容，一臉毫不在意地回答說，「我不能告訴你。但我知道我們的盟友有韓國、日本和澳洲……」

話還沒說完，達克沃斯便忍無可忍地打斷了他，「你提到的這三個國家都不是東盟成員國。我建議你在準備這類聽證會前做點功課。」

東盟成立於1967年，目前成員國包括柬埔寨、印度尼西亞、泰國、新加坡、菲律賓、文萊、馬來西亞、越南、老撾和緬甸10國。東帝汶於2022年成為候選成員國，另有觀察員國巴布亞新畿內亞。

圖為2025年1月14日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth），出席參議院軍事委員會的確認提名聽證會。（Reuters）

「赫格塞斯提到的澳洲甚至都不在亞洲大陸上」，《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）忍不住吐槽道。

在美國總統內閣中，國防部長與國務卿、司法部長、財政部長並稱為「Big Four」，即四個最重要的官員。據美媒報道，達克沃斯並非會上唯一關注這位國防部長人選資歷問題的人。

民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）就直言，如果赫格塞斯競選的是五角大樓發言人這類較為次要的職位，他會不吝支持。

圖為民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）發言。（Reuters）

參議院軍事委員會主席、民主黨人Jack Reed的態度則更為嚴厲。他在聽證會上毫不客氣地開轟：「赫格塞斯先生，我認為你完全沒有資格勝任這項工作的諸多要求。」

他指責赫格塞斯無視戰爭法、財務管理不善、對男女軍人有種族主義和性別歧視言論等不當行為，還身陷酗酒、性侵性騷擾等私德醜聞，「我審查了其中許多指控，結果令人極其震驚和不安。」

據美國全國廣播公司（NBC）報道，裏德還稱赫格塞斯是「美國曆史上最不夠格的國防部長提名人選」。

圖為2025年1月14日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth），出席參議院軍事委員會的確認提名聽證會。（Reuters）

黨內大佬、參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也附和說：「從各方面來看，他（赫格塞斯）都非常不適合擔任國防部長一職。」

在回應這些對其資歷的質疑時，赫格塞斯試圖強調自己的軍事服役經歷、在國民警衛隊的領導能力，以及他在退伍軍人組織中的工作，同時重申自己作為軍事機構批評者和改革倡導者的角色。

據美媒介紹，現年44歲的赫格塞斯是一名陸軍國民警衛隊老兵，曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩服役。但除此之外，他並無任何擔任國防職務的經驗。

赫格塞思（左一）曾於美國陸軍中服役。（birminghamchristian.com）

「確實，我沒有與過去30年國防部長相似的履歷。」赫格塞斯在開場白為自己辯解說，「但是，正如特朗普總統對我說過的那樣，我們曾多次將所謂『合適資歷』的人推上五角大樓的頂峰，退役將軍、學者專家或是國防承包商高管……但這給我們帶來了什麼呢？」

對於民主黨人有關歧視女性、性侵犯、酗酒等指控的質詢，赫格塞斯則全盤否認，並承諾就任後滴酒不沾。他還稱，這些針對自己的指控是「誹謗運動」的一部分。

據NBC報道，在長達四個多小時的聽證會後，赫格塞斯面無表情地走出聽證室，直到被記者喊住才轉過頭來。當被問及聽證會進行得如何時，他豎起大拇指說：「太棒了！」

2025年1月14日，美國華盛頓國會山舉行參議院軍事委員會確認聽證會，候任總統特朗普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）走出聽證會大廳後豎起大拇指。（Reuters）

美媒早前曾報道稱，由於赫格塞斯自去年11月獲得提名以來身陷多重醜聞，不少人懷疑其是否能夠贏得足夠支持以得到參議院的確認，就連共和黨內部也有人對赫格塞斯被指控的內容「感到不安」。

在共和黨人已經拿下參議院53個席位成為多數黨後，如果所有民主黨人和獨立人士都投了反對票，赫格塞斯只有在不失去4位及以上黨內人士支持的情況下，才能得到確認。

不過，《國會山報》、NBC等一眾美媒都注意到，共和黨人在這次聽證會上顯得非常「團結」，沒有人「倒戈」難為赫格塞斯。甚至有人幫着反擊民主黨方面的尖鋭提問。

期間有抗議者被抬走。（Reuters）

在民主黨人揪住酗酒、不忠等問題不放時，俄克拉何馬州參議員穆林（Markwayne Mullin）猛噴民主黨雙標，「有多少參議員晚上醉醺醺地出現？你們中有人要求他們下台並辭去公職嗎？還有那些出軌的，你要求他們下台了嗎？」

「人不就犯點錯嘛，你們就吵吵說他不夠格。真是太可笑了。」穆林不滿道。

參議院多數黨領袖、共和黨建制派的圖恩（John Thune）也為赫格塞斯撐腰，稱他為自己應得的確認提供了「有力論據」。

圖為2025年1月14日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth），出席參議院軍事委員會的確認提名聽證會。（Reuters）

他說，「如果赫格塞斯被委員會否決，參議院將迅速採取行動，力保他獲得通過。因為這顯然是一個急需填補的關鍵性重要國家安全職位。

英國廣播公司（BBC）報道解讀稱，由於沒有共和黨人站出來反對赫格塞斯，他幾乎可以肯定將獲得確認。

據NBC報道，赫格塞斯的聽證會拉開了本周一系列確認活動的序幕。美國參議院委員會接下來還將為特朗普提名的另外七位候選人舉行聽證會，其中包括提名國務卿的魯比奧（Marco Rubio）、提名司法部長的邦迪（Pam Bondi）、提名國土安全部長的諾姆（Kristi Noem），以及交通部長、白宮管理和預算辦公室主任、中情局局長和能源部長等候選人。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

