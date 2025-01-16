特朗普班底聽證｜準國務卿魯比奧：須迅速改變政策應對中國威脅

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的新閣員人選，1月15日繼續出席參議院的確認聽證會。其中，國務卿候選人、共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）繼續展現對華鷹派立場，稱美國必須避免過度依賴中國，並採取更多措施阻止北京入侵台灣。他警告，如果沒有迅速和實質性的政策轉變，中國將一直是美國繁榮的「最大威脅」。他承諾，將以美國利益為中心，採取強而有力的外交政策。



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聽證會氣氛友好 民主黨人認同勝任

路透社報道，53歲魯比奧的任命爭議不大，料可在參議院輕鬆過關。他15日出席參議院外交關係委員會的聽證會，他本身亦加入該委員會有14年，氣氛明顯友好。委員會民主黨首席代表沙欣（Jeanne Shaheen）認同，「我相信你有能力、足夠勝任國務卿一職。」

魯比奧未詳細說明將如何遏制中國，但傳達出新政府立場的明確訊息。他說「如果我們繼續現在做法，不到10年，我們生活中幾乎所有重要的事都將取決於中國。從我們服用的降血壓藥到，到我們可以觀看什麼電影。」他強調，「這是一個令人無法接受的結果。」

2025年1月15日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名的國務卿人選、共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio），出席參議院外交關係委員會的確認聽證會。圖為委員會民主黨首席代表沙欣（Jeanne Shaheen）（左）及委員會共和黨籍主席里施（Jim Risch）。（Reuters）

促協助台灣防止中國入侵

魯比奧稱，華府必須幫助台灣實施所謂的「豪豬戰略」（Porcupine strategy），以阻止中國的入侵。他警告，除非華府做出「重大」改變，否則在本世紀末之前，將被迫面對印太地區「災難性軍事干預」。

魯比奧在開場白稱，看到世界陷入混亂，恢復秩序並非易事。「如果美國不強大、參與世界事務缺乏自信，不再次把國家核心利益置於一切之上，這一切（恢復秩序）是不可能的。」

認同北約重要但促盟友加大投入

他提及多項重大外交議題，包括結束俄烏蘭戰爭至關重要，指雙方都必須讓步。此外，父親是古巴移民的魯比奧提到，美國應對尼加拉瓜、委內瑞拉和古巴等拉美國家實施制裁，一度引起在場旁聽者抗議。

當被問及特朗普多次批評的北約（NATO）時，魯比奧肯定其價值，稱其為「非常重要的聯盟」。但他認同特朗普的觀點，歐洲盟友應為集體防禦做出更多貢獻，並指美國必須考慮在北約的角色，是「發揮主要防禦作用」抑或「充當抵禦侵略的後盾」。