洛杉磯山火｜妙手仁心+救火英雄？外科醫生做完手術滅火救一條街

美國加州南部洛杉磯日前遭遇世紀山火，豪宅區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）逾半區域的豪宅燒成廢墟。在許多地方燒成灰燼的情況下，一名洛杉磯腦外科醫生拯救了當地馬里布（Malibu）區一條街的房屋。他花了近一周的時間才挽救了他家附近街道上被大火吞噬的房屋，並稱自己花了15年時間為發生火災時的應急處理做準備。



62歲的馬里布居民格里菲斯（Chester Griffiths）稱，自己上週返回馬里布街頭滅火的幾個小時前剛完成一場腦部手術。他當時並沒有聽從當地的疏散命令，而是留下來與兒子和鄰居一起全力阻止山火在他所住街區的蔓延。經過4天5夜的努力，他們成功保護了一條街6間房屋免遭大火吞噬。

當時，他們3個人拿着消防喉和鏟，戴上N95面罩，控制火勢蔓延，創造了這次奇跡。格里菲斯醫生在接受英國廣播公司（BBC）採訪時說，自己花了15年時間為發生火災時的應急處理做好準備。他稱，在這次加州火災發生前就制定了發生火災的行動計劃，並提前購買了用於滅火的水管。他說：「我們一直都知道有一天會發生山火，但我們不知道什麼時候會發生。」

滅火現場的格里菲斯醫生（網絡視頻截圖）

他形容當時火災的情況像沒有結束的盡頭，街道上的房屋如多米諾骨牌一樣倒下。他當時與兒子還有另一位鄰居一起將四根水管連接到消防栓上，站在附近的屋頂上向火焰噴水，並用泥土撲滅地面上的灰燼。

在救火的過程中，即使當時曾經風速達颶風級，將如壘球般大的山火餘燼吹到各處，並於20分鐘已點燃兩間房屋。格里菲斯形容，當時情況像沒有結束的盡頭，是他們遇過最可怕的一刻。3人跳到附近的屋頂向火焰噴水，用沙將地面的火種撲熄，更數次遭強風吹倒。

雖然曾身陷火場險境，但他們亦已安排好退路，一旦失守，便撐滑水板到海中。Griffiths的兒子稱，這是父親領導有功，他一直以來都做好準備。

由於洛杉磯地區火災頻繁，資源「捉襟見肘」，在為期一周的艱難困苦中，消防員在最後幾天才加入這三人的隊伍，幫助他們滅火。格里菲斯醫生說他完全理解為什麼消防部門太忙而無法提供幫助，並補充說：「這就是為什麼提前接受培訓、準備好設備並真正獲得社區支持如此重要。」