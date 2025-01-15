洛杉磯山火 | 消防局空投大量阻燃劑染紅洛城　專家指或危害環境

美國洛杉磯山火已持續燃燒超過一周，已造成至少25人死亡、超過1.2萬座建築被毀。據美媒1月14日報道，為阻止大火繼續蔓延，美國消防和林業部門正向洛杉磯地區大量投放阻燃劑，洛杉磯多個街區已被染成了粉紅色。



報道稱，過去幾天裏，美國林業局、加州林業和消防局、洛杉磯縣消防局、洛杉磯市政府以及國民警衛隊都開始噴灑阻燃劑，防止大火擴散到其他街區。加州林業和消防局表示，大火蔓延到峽谷等地勢複雜的區域，地面消防人員難以接近，因此消防部門決定從空中投放阻燃劑。

美國林業局已出動13架飛機，向曼德維爾峽谷（Mandeville Canyon）等地區投放了數十萬加侖（1加侖約合3.8升）阻燃劑。該部門表示，阻燃劑覆蓋植被和物體表面，可以通過吸收熱量、隔絕氧氣等方式遏制火勢蔓延。

2025年1月11日，在加州洛杉磯，一架撲滅帕利薩德大火的消防飛機上投放了阻燃劑，覆蓋了游泳池和躺椅。 (Getty)

阻燃劑粉末已覆蓋多個街區，將洛杉磯染成了粉紅色。向美國林業局等機構供應阻燃劑的消防器材公司Perimeter Solutions表示，阻燃劑粉末的顏色是「飛行員和消防員的視覺輔助工具」，用於幫助消防人員識別阻燃劑。在陽光照射一段時間後，這些粉末會逐漸褪色。

一般來說，阻燃劑對人體是安全的，但研究人員擔心，這可能對環境造成危害。美國南加州大學土木與環境工程教授麥卡里（Daniel McCurry）稱，他和其他研究人員在測試後發現，美國林業局常用的Phos-Check阻燃劑可能含有鉻、鎘等重金屬。

對此，Perimeter Solutions公司回應稱，美國林業局已不再使用麥卡里提到的配方，「阻燃劑經過美國林業局的全面測試，符合所有健康和安全標準。」

2025年1月13日，一架消防飛機在控制伊頓大火時投下阻燃劑。（Getty）

美國林業局也對法媒表示，他們已在逐步停止使用可能危害環境的Phos-Check LC95配方，轉而使用毒性更低的MVP-Fx配方。林業局發言人稱，他們只使用「符合環境保護局標準的阻燃劑」，即對哺乳動物和水生動物「幾乎無毒」。

美媒指出，由於吸入有毒顆粒物可能導致呼吸系統和心血管疾病，山火使數百萬洛杉磯居民面臨健康風險，因此美國消防部門的首要任務仍是阻止山火繼續蔓延。

麥卡里也承認，雖然阻燃劑對環境的影響有待進一步研究，但他明白阻燃劑的作用，「如果一場大火襲擊了我的房子，我還是寧願在房屋外噴灑大量阻燃劑。」

2025年1月11日，飛機向加州洛杉磯的帕利薩德（Palisades）空投阻燃劑，以減緩山火的蔓延，覆蓋了道路和附近的房屋。（Getty）

截至目前，山火依然在南加州多地肆虐。加州消防局表示，洛杉磯西北部帕利薩德大火（Palisades Fire）的面積已達到96平方公里，僅有17%得到控制。洛杉磯北部的伊頓大火（Eaton Fire）已燒毀57平方公里土地，約35%得到控制。規模較小的赫斯特大火（Hurst Fire）已有97%得到控制。

美媒報道指，伊頓大火和帕利薩德大火是南加州歷史上最具破壞性的火災，已造成至少25人死亡，超過1.2萬座建築被毀。

洛杉磯地區的強風仍有可能助長火勢，美國國家氣象局洛杉磯辦公室預計，洛杉磯縣的風力將在當地時間15日晚間增強，可能出現每小時80公里的陣風。該機構已敦促當地居民提高警惕：「我們還沒有脫離險境，請警惕快速蔓延的火災。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

