消委會電動車｜電池容量高不等於續航好　三大德國名廠車評分居首

電動車已成大勢所趨，消委會引用歐洲機構評測，發現電動車基於設計、用料和重量等因素，即使屬同一類別車型，平均耗電量亦可相差兩成半。評測的19款電動車當中，大部分得到4分或以上，最高4.5分的三款，皆為德國車廠的過百萬汽車，包括保時捷 Taycan Performance、寶馬 i7 xDrive60、平治 EQE SUV 350+。至於本港路面常見的Tesla，Model 3 Rear-Wheel Drive 及 Model Y Maximum Range同獲4分。

惟消委會提醒，即使屬同一型號，歐洲測試的樣本跟本港出售版本的規格未必完全相同，因此測試結果只供參考。



消委會引用歐洲機構評測，發現電動車基於設計、用料和重量等因素，即使屬同一類別車型，平均耗電量亦可相差兩成半。

消委會新一期《選擇》月刊引用國際消費者研究及試驗組織與歐洲的汽車會合作所測試的19款電動車，售價由199,000元至$1,699,900元，當中1款屬「城市小車」、8款為「小型家庭汽車」、7款為「大型家庭汽車」、1款「行政人員汽車」，以及2款價錢最高的「豪華汽車」。

有車款電池容量相同 續航距離相差60公里

以測試中量得的平均耗電量推算，19款電動車的滿電下續航距離約介乎252公里至570公里。電池容量較高的樣本，其續航距離未必較長，例如 Subaru 的 Solterra 雖然聲稱電池容量達到71.4千瓦小時（kWh），但推算出的續航距離卻較同屬「大型家庭汽車」、電池容量為63千瓦小時的 Nissan ARIYA 短。前者又較電池容量相同的樣本 Toyota bZ4X，續航距離短近60公里。

消委會解釋，電動車的能源效率受不同因素影響，例如駕駛習慣、電池保養、環境溫度等均有機會影響耗電量。

保時捷、寶馬及平治評分最高

評測又根據使用方便程度、舒適程度、驅動系統、駕駛表現、安全保障、環保表現六個範疇進行評分，滿分5分計，售價最高的三款過百萬名車皆獲4.5分，包括保時捷 Taycan Performance、寶馬 i7 xDrive60、平治 EQE SUV 350+，三車續航距離位居三甲。

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13個樣本同獲4分，包括港人常見的 Tesla 兩個型號 Model 3 Rear-Wheel Drive、Model Y Maximum Range，以及 Hyundai IONIQ 6、Polestar 2 Long Range Single Motor、Subaru Solterra 等。

另外有三個樣本獲最低的3.5分，包括 Fiat 500e、本田 e:Ny1、MG ZS EV Maximum Range。

惟消委會提醒，即使屬同一型號，歐洲測試的樣本跟在本港出售版本的規格未必完全相同，因此測試結果只供參考，消費者選購時應向代理商查詢香港版本的規格詳情，並親身試駕。

1月15日，消委會新一期《選擇》月刊記者會

