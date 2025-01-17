特朗普探索保留TikTok？美媒：考慮頒令允續運營直至找到新擁有者

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑選的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）周三（15日）表示，特朗普正探索保留中國字節跳動出售旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）的方案。《紐約時報》周四亦引述知情人士消息稱，特朗普正考慮發布一項行政命令，允許TikTok在找到新擁有者之前繼續運營，儘管法律禁令懸而未決。



《華盛頓郵報》報道特朗普正考慮一項行政命令、暫停執行一項不買就禁TikTok的聯邦法律後，沃爾茲接受霍士新聞採訪時表示：「如果最高法院做出有利於法案的裁決，特朗普總統（的立場）已非常明確：第一，TikTok是許多美國人使用的一個偉大平台，對於他的競選活動和傳播訊息非常有用。但第二，他將保護他們的數據」。

沃爾茲稱：「他是一個交易撮合者。我不想越過我們的行政命令（行事），但我們將創造空間來執行這項交易」。