TikTok難民轉戰小紅書　中美網民狂觀互動：「跟中國間諜團聚!」

TikTok（海外版抖音）在美國「不賣就禁」法案將於周日（19日）生效，但有指總統拜登將留予下屆特朗普政府決定，TikTok命運未決，連日大量美國用戶以「Tiktok難民」姿態轉陣至另一中國社交平台小紅書，引發一場中美網民互動狂歡。

路透社日前引述消息人士指，小紅書在兩日內新用戶暴增70 萬。大量美國用戶湧現小紅書，並開始與三億中國用戶展開奇妙的互動。

TikTok禁令生效前夕，大量美國用戶湧入小紅書，嘲諷要去找「中國間諜」。

用戶 Definitivenotchippy指，「我們決定惹惱我們的政府並下載一個真正的中國應用程式。」「我們來這裡是為了激惱我們的政府，了解中國並和你們一起。」

另一貼文寫道：「我正在尋找我的中國間諜。我想念他，請幫我找到他。」

中國用戶則戲稱自己是美國人「中國間諜」，開始教他們普通話，並為這些１「難民」建立聊天群。

美國TikTok用戶惡搞嘲弄美國政府禁令，自言要到小紅書跟「中國間諜」團聚。

中國用戶對於這群突襲的美國用戶，亦顯得歡迎。除了向美國用戶「徵收貓稅」，讓他們先分享家貓照片，有的中國學生甚至向美國用戶請教英語功課。中國用戶亦溫馨提醒提醒美國用戶「不要提及政治、宗教和毒品等敏感話題」，因相關內容會被審查封禁。頗令人意外的是，中美網民在小紅書的互動看來頗為良性。

美國《紐約時報》文化評論員Amanda Hess撰文形容：「這一切就像全世界對美國政府開的一個玩笑：由於擔心中國的干預，TikTok用戶被威脅要被流放，但他們只是去了另一個中國應用程式，它連名字都讓人聯想到中國共產黨。」

Amanda Hess續指，對於TikTok用戶而言，美國政府意圖禁止TikTok是愚蠢的，議員們一直指摘TikTok無法維持「美國價值」、在美國年輕用戶之中散播親巴勒斯坦立場等，但美國卻從來無法管好Meta濫用用戶數據、X在演算法上政治偏頗等問題。「中國的龐大用戶和美國的新來者們一起，自發地表演了一場對（美國）國家安全政策的嘲弄。」