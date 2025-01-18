曼聯名宿丹尼士羅逝世　終年84歲

曼聯（外號「紅魔鬼」）名宿丹尼士羅（Denis Law）逝世，終年84歲。



丹尼士羅的家人在聲明中表示：「我們懷着沉重的心情告訴您，我們的父親丹尼士羅已不幸去世。他進行艱苦的鬥爭，但最終現在已安息。我們要感謝所有為他的健康和照顧做出貢獻的人，無論是過去還是最近。我們知道人們對他的支持和愛是多麼的重要，這種愛一直受到讚賞並起到作用。謝謝。」

曼聯對丹尼士羅逝世一事表示遺憾及深感悲痛。

2021年，丹尼士羅被診斷出患有阿茲海默症和血管性失智症（Vascular dementia，亦稱多發梗塞性痴呆）。

丹尼士羅起初於曼城發跡，後來轉戰意甲拖連奴發展不順，獲曼聯在1962年收歸旗下。11球季後經歷傷患的丹尼士羅無奈回到曼城。

在1974年，奧脫福上演曼巿打吡，亦是當時排聯賽榜尾二的曼聯關鍵一戰，丹尼士羅在81分鐘用後踭將球撥過出迎的曼聯門將送入網窩，亦將曼聯踢落乙組。