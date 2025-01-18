英媒：英國政府料「走數」 興建40新醫院計劃 逾半項目須延期
撰文：劉耀洋
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英媒1月17日稱，英國工黨政府料於短期內宣布，由於成本飆升，前首相約翰遜（Boris Johnson）曾承諾興建的40間新醫院中，至少有一半須延期，無法在預期的2030年落成。
英國《衛報》17日報道，這項消息可能會在下週初發布，外界擔心在缺乏興建及翻新醫院的情況下，病人將繼續在危險的環境和不適合的醫療建築物中接受治療。
報道預測，衛生大臣施卓添（Wes Streeting）將指責保守黨將這些龐大的基礎設施項目遺留給工黨的同時，卻直到本年3月才能確定預算，而相關項目的成本已飆升至估計300億英鎊（約2,800億港元）。
施卓添去9月曾透露，興建40間新醫院計劃中有12個項目可以繼續進行，且已下令對另外25個醫院項目的成本、可行性和時間表進行審查。
自由民主黨已表示，完全不可接受政府放棄興建40間新醫院的計劃，並補充指相關計畫的現狀表明了保守黨和工黨政府對病人的蔑視及缺乏關心。
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