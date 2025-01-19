TikTok ban｜禁令波及美國Marvel遊戲遭停運　玩家呻：毫無預兆

TikTok在美國「不賣就禁」的法律於1月19日生效，除這應用程式禁止美國用戶使用外，一些美國電子遊戲亦受波及慘遭停運，因這些遊戲的發行公司與TikTok的母企均為中國公司字節跳動。不過玩家則不似TikTok用戶會在停運前頻頻收到警告，更有人在社交平台留言形容事情毫無預兆，指開發商應在禁令生效前提示玩家。



線上集換式卡牌遊戲Marvel Snap與MOBA遊戲Mobile Legends: Bang Bang這兩款電子遊戲目前均已在美國地區的手機平台上停止營運，這兩個遊戲的發行商——Nuverse與MOONTON均隸屬字節跳動。由於用戶可在遊戲中充值貨幣「課金」，其中還牽涉到金錢交易會否退款等問題。

Marvel Snap的玩家在當天收到類似TikTok停運前的提示訊息，其中顯示這遊戲因法律禁止，目前不能遊玩這遊戲。開發商Second Dining對此事感到驚訝，正努力恢復遊玩服務。有玩家則留言表示疑惑，指為何僅在停運前才在遊戲程序中收到停運警告，開發商應在禁令前提示玩家。

Marvel Snap在美國地區的手機應用程式商店被下架，已擁有這應用程式的用戶則無法進行更新，其在電腦的Steam平台中卻未遭下架，但許多玩家表示無法登入。MOONTON亦因此發表聲明，還強調他們正在「探索未來讓遊戲回歸的可能性」，但目前未知後續安排。

圖為Marvel Snap停運公告與一個Marvel Snap標誌的組合圖片，左圖為停運公告，右圖為Marvel Snap標誌。（截圖自X@_CrazyPaul）

此外，同屬字節跳動旗下的應用程式，社交平台Lemon8與影片剪接CapCut均停止營運，並從應用程式商店退出。