TikTok「難民」湧小紅書　部份用戶不滿帖子遭審查移除

美國政府對TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法令生效在即，大批自稱「TikTok難民」（TikTok Refugee）用戶湧向另一中國社交平台小紅書，促成不少中美網民之間的直接交流，甚至意外讓多款語言學習程式的學中文用戶數量目飆升，不過也有部份用戶不滿稱其在小紅書的帖子被指涉敏感內容，遭審查移除。



圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（Getty Images）

據新聞周刊（Newsweek）報道，一些用戶反映在發布涉台灣、涉新疆或涉中國國家主席習近平的內容後，帖子遭審查或帳號遭停權。

有美國用戶向另一美媒指，他上傳帖子詢問其他用戶，平台是否歡迎同性戀者，帖子在數小時後遭移除。他次日發布新帖表達不滿，稱要退出平台，之後收到一些指責他的評論，部份網民批評他的行為是「文化強加」（cultural imposition）。

也有用戶指他上傳的一張上半身照片遭移除，質疑為何不能發布健身和腹肌照片，認為在TikTok、Instagram不會發生同一問題。

圖為2025年1月15日，面對TikTok料將停用，不少美國用戶湧入中國另一社交平台「小紅書」。（Getty Images）

在大量TikTok湧向小紅書後，內地傳媒較早前報道，小紅書正在急忙增聘英文內容審核員。

有「難民」之前在小紅書上傳影片稱，轉向小紅書的行動是美國式抗議（American protest），「我們美國人不會回去用Meta（Facebook母公司）…… 我們要發聲，我們要讓聲音被聽到…… 這是我們的抗議。」